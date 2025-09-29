Clientes do Nubank passaram a contar, desde 16 de setembro, com novos benefícios na Uber. A parceria, de alcance nacional, também colocou nas ruas de São Paulo e Rio de Janeiro carros personalizados para marcar a ação. Entre as vantagens, está um desconto de 50% (limitado a R$ 15) para quem usar o código NUBER50.

O pagamento deve ser feito com o cartão Roxinho (crédito ou débito) ou pelo NuPay. Além disso, usuários que solicitarem um UberX e embarcarem aleatoriamente em um dos 120 veículos customizados têm a corrida paga pelo Nubank, recebendo o reembolso em créditos no app da Uber em até 1 dia útil, limitado a R$ 100.

Os benefícios ficam disponíveis até 16 de outubro, com uso único por cliente e quantidade limitada. Para aproveitar o desconto, basta inserir o código NUBER50 no app da Uber antes de solicitar a corrida e pagar com cartão Nubank (crédito ou débito) ou com NuPay. O aplicativo aplica automaticamente o desconto de 50% (até R$ 15) na próxima viagem elegível.

O processo é simples e rápido, sem necessidade de atualizações adicionais. O cliente pode cadastrar o promocode diretamente na carteira da Uber ou acessar um link que já abre a tela com o código preenchido para confirmação. Após isso, o benefício fica salvo para ser usado na corrida seguinte.

A parceria entre Uber e Nubank

📅 Início: 16 de setembro de 2025.

🌍 Abrangência: Válida em todo o Brasil.

🚘 Ação especial: Carros personalizados circulam em São Paulo e Rio de Janeiro.

💳 Formas de pagamento válidas: Cartão Nubank (crédito ou débito) ou NuPay.

🎁 Benefício principal: 50% de desconto em corridas UberX, limitado a R$ 15, usando o código NUBER50.

🛑 Regras do desconto:

Uso único por cliente.

Válido até 16 de outubro de 2025.

Estoque limitado.

🚖 Surpresa extra: Quem pedir um UberX e for sorteado com um dos 120 veículos customizados tem a corrida paga pelo Nubank.

💸 Reembolso: Feito em créditos no app da Uber em até 1 dia útil, limitado a R$ 100.

📲 Ativação do benefício: Inserção do código NUBER50 na carteira do app ou via link direto.