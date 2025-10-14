O grupo Carrefour deu início a uma das mudanças mais significativas de sua história recente: a venda de cerca de 650 a 700 lojas na Argentina, o que pode representar o fim de mais de quarenta anos de presença no país vizinho. A decisão integra um plano global de reestruturação, que tem como objetivo concentrar os investimentos em mercados mais estáveis como Brasil, França e Espanha.

A decisão ocorre em meio à instabilidade econômica da Argentina, que tem afetado o setor varejista. As lojas seguem operando normalmente, mas o anúncio do comprador deve ocorrer até outubro de 2025. O Deutsche Bank conduz o processo de venda, com ofertas estimadas entre US$ 800 milhões e US$ 1,5 bilhão, segundo fontes ligadas à operação.

A venda das operações do Carrefour na Argentina despertou o interesse de grandes nomes do varejo e do setor financeiro. Entre os principais estão o Grupo Coto, com forte presença no mercado argentino, e o empresário Francisco De Narváez, dono do Grupo GDN, responsável pela antiga rede Walmart Argentina, hoje operando como Hiper Changomás.

Além dos grupos locais, fundos internacionais também avaliam o negócio, especialmente aqueles voltados à reestruturação de ativos e recuperação de empresas de varejo em mercados emergentes. A transação pode resultar tanto em uma venda total quanto em parcerias estratégicas, abrindo espaço para que o Carrefour adote um modelo híbrido de saída do país.

Os números do Carrefour no Brasil

O Carrefour é uma das maiores redes de varejo do país, com presença em mais de 400 cidades.

Possui aproximadamente 670 lojas, incluindo hipermercados, supermercados e lojas de bairro (Carrefour Market e Carrefour Bairro).

A empresa emprega mais de 100 mil colaboradores no país.

O faturamento anual do grupo no Brasil gira em torno de R$ 65 bilhões a R$ 70 bilhões, tornando o país um dos mais importantes mercados da companhia fora da França.