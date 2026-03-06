De acordo com um relatório recente, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (5), o salário médio pago aos brasileiros superou a média histórica, alcançando um patamar elevado.

Segundo os dados divulgados, o valor chegou a R$ 3.652, ultrapassando os registros do mesmo período de 2025 em 5,4%. E vale destacar que, para que os resultados fossem alcançados, um aumento de 2,8% no rendimento do trimestre foi fundamental.

A alta foi influenciada principalmente por conta dos salários pagos a funcionários de setores como agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, que apresentaram crescimento de cerca de 9%. Contudo, atividades de construção, comunicação, financeiras, imobiliárias e administrativas também tiveram aumentos significativos.

Além disso, ainda que de forma mais modesta, os salários de serviços domésticos e da administração pública (especialmente nas áreas de educação, saúde, serviços sociais, defesa e seguridade social) também tiveram variações registradas e contribuíram com os resultados.

Os acréscimos também foram cruciais para o crescimento da massa de rendimento real, que chegou a mais de R$ 370 bilhões. No total, a soma das remunerações representou um aumento de 7,3% após os aumentos.

Salário de trabalhadores autônomos também contribuiu para resultados

O balanço do IBGE apontou ainda que os impressionantes resultados não foram alcançados exclusivamente por trabalhadores formais, já que profissionais liberais também receberam um aumento de 7,8% em suas remunerações.

Já no caso dos informais, vale ressaltar que a diferença também foi significativa, pois de acordo com os dados apurados, o salário apresentou uma variação de 6,4% no período entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026.

Houve ainda um aumento nos ganhos dos empregadores, que por sua vez chegou a 7,4% no total. E conforme destacado pelo portal UOL, por conta desses resultados, os trabalhadores por conta própria acabaram sendo capazes de assumir a liderança no relatório.