O novo valor do salário mínimo em vigor no Brasil trouxe alívio para milhões de trabalhadores logo no início de 2026. Definido pelo Governo Federal em R$ 1.621, o piso nacional passou a valer desde janeiro e representa um reajuste de 6,79% em relação ao ano anterior, percentual acima da inflação acumulada no período.

Salário mínimo nacional e regras regionais

Embora o valor estabelecido pelo governo federal seja válido em todo o país, alguns estados adotam pisos salariais próprios, conhecidos como salário mínimo regional. Esses valores costumam levar em consideração fatores como o custo de vida local, o perfil do mercado de trabalho e a disponibilidade de mão de obra.

Atualmente, cinco estados mantêm esse modelo: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Entre eles, o Paraná se destaca por praticar o maior piso salarial do Brasil, com valores superiores ao mínimo nacional em todas as faixas.

Paraná lidera com maior piso do país

No Paraná, os novos valores foram aprovados pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (Ceter) e valem de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026. O piso é dividido em quatro grupos, conforme a atividade exercida.

Trabalhadores da agropecuária, setor florestal e pesca recebem R$ 2.105,34. Já quem atua em serviços administrativos, comércio, reparação e manutenção tem piso de R$ 2.181,63. Para a produção industrial, o valor é de R$ 2.250,04. Técnicos de nível médio contam com o maior piso estadual, fixado em R$ 2.407,90.

Debate sobre o valor ideal

Apesar do reajuste ser visto como um avanço, especialistas apontam que o salário mínimo ainda está longe de cobrir todas as despesas básicas das famílias brasileiras. Um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) estima que, para atender às necessidades de uma família de quatro pessoas, o valor ideal deveria ultrapassar R$ 7 mil.

A diferença entre o piso atual e esse patamar reforça os desafios enfrentados pela população diante do alto custo de vida, mesmo com aumentos sucessivos do salário mínimo ao longo dos anos.