O novo valor do salário mínimo em vigor no Brasil trouxe alívio para milhões de trabalhadores logo no início de 2026. Definido pelo Governo Federal em R$ 1.621, o piso nacional passou a valer desde janeiro e representa um reajuste de 6,79% em relação ao ano anterior, percentual acima da inflação acumulada no período.
Salário mínimo nacional e regras regionais
Embora o valor estabelecido pelo governo federal seja válido em todo o país, alguns estados adotam pisos salariais próprios, conhecidos como salário mínimo regional. Esses valores costumam levar em consideração fatores como o custo de vida local, o perfil do mercado de trabalho e a disponibilidade de mão de obra.
Atualmente, cinco estados mantêm esse modelo: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Entre eles, o Paraná se destaca por praticar o maior piso salarial do Brasil, com valores superiores ao mínimo nacional em todas as faixas.
Paraná lidera com maior piso do país
Férias mudaram 🏖️
No Paraná, os novos valores foram aprovados pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (Ceter) e valem de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026. O piso é dividido em quatro grupos, conforme a atividade exercida.
Trabalhadores da agropecuária, setor florestal e pesca recebem R$ 2.105,34. Já quem atua em serviços administrativos, comércio, reparação e manutenção tem piso de R$ 2.181,63. Para a produção industrial, o valor é de R$ 2.250,04. Técnicos de nível médio contam com o maior piso estadual, fixado em R$ 2.407,90.
Debate sobre o valor ideal
Apesar do reajuste ser visto como um avanço, especialistas apontam que o salário mínimo ainda está longe de cobrir todas as despesas básicas das famílias brasileiras. Um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) estima que, para atender às necessidades de uma família de quatro pessoas, o valor ideal deveria ultrapassar R$ 7 mil.
A diferença entre o piso atual e esse patamar reforça os desafios enfrentados pela população diante do alto custo de vida, mesmo com aumentos sucessivos do salário mínimo ao longo dos anos.
Deixe um comentário