No Brasil, o salário mínimo é calculado com base no crescimento do PIB e na inflação pelo INPC. Essa regra, porém, não se aplica aos professores da educação básica, que têm um valor específico definido pela Lei do Piso (Lei nº 11.738/08), reconhecendo a importância da carreira docente.

Em Minas Gerais, os professores da rede pública tiveram um aumento significativo no salário inicial em 2025. O valor para quem está começando na carreira pode chegar a R$ 2.920,78, segundo o governo estadual. Isso representa uma alta de 5,26% em relação ao ano anterior e supera em mais de R$ 1.400 o piso nacional, que atualmente é de R$ 1.518.

O reajuste assegura que os professores de Minas Gerais recebam uma remuneração acima do salário mínimo nacional, reforçando a valorização da educação. Além disso, os ganhos não se restringem ao salário inicial: a progressão na carreira docente permite aumentos ao longo dos anos, reconhecendo a experiência e o desenvolvimento profissional.

Fatores como titulação, tempo de serviço e participação em programas de formação continuada permitem que os professores aumentem seus salários, atingindo níveis ainda mais elevados ao longo da carreira. Apesar do reajuste, o valor pago em Minas Gerais ainda fica abaixo do piso nacional da educação básica estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) para 2025.

De acordo com a tabela oficial, professores que cumprem jornada de 40 horas semanais deveriam receber R$ 4.877,77 no início da carreira. Isso representa uma diferença de quase R$ 2 mil em relação ao piso nacional, deixando os profissionais de Minas Gerais em desvantagem frente a colegas de outras regiões do país.