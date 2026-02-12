O mercado de trabalho britânico vem mostrando sinais de enfraquecimento recentemente. Dados oficiais indicam que a taxa de desemprego aumentou nos trimestres mais recentes e atingiu um patamar que não se via há anos. A taxa de pessoas sem emprego no Reino Unido chegou a cerca de 5%, um dos níveis mais altos desde 2021, conforme os números recentes.

Especialistas estimam que esse índice continue subindo ao longo de 2026 — podendo chegar a aproximadamente 5,3% ou até 5,4% — cenário que preocupa analistas e autoridades econômicas.

Jovens são os mais afetados

Um dos pontos mais preocupantes dessa tendência é o desemprego entre os jovens. No último trimestre analisado, a taxa de pessoas de 16 a 24 anos sem trabalho ficou em níveis elevados, bem acima da média geral. Isso ocorre também porque setores que normalmente empregam jovens, como varejo, serviços e hospitalidade, são os primeiros a sentir efeitos de choques econômicos e custos maiores de contratação.

Por que os números estão subindo?

A alta no desemprego está ligada a vários fatores:

Políticas de aumento do salário mínimo , que elevaram os custos de contratação para empresas.

, que elevaram os custos de contratação para empresas. Aumento de impostos sobre empregadores , o que pode ter reduzido a criação de vagas formais.

, o que pode ter reduzido a criação de vagas formais. Redução de vagas em folhas de pagamento, segundo dados oficiais.

Analistas econômicos também apontam que a combinação de crescimento econômico mais lento e custos crescentes tende a limitar o ritmo de novas contratações.

Tendência e expectativas

Alguns relatórios de instituições econômicas sinalizam que a taxa de desemprego pode atingir o nível mais alto em uma década se as pressões no mercado de trabalho continuarem. Também há debates sobre a necessidade de medidas para estimular a criação de empregos e apoiar jovens na entrada no mercado.