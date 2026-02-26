Enquanto o piso nacional segue uma base unificada, alguns estados brasileiros possuem autonomia para definir patamares superiores, levando em conta as particularidades de suas economias locais. Nesse cenário, o Paraná consolidou sua posição de destaque ao oficializar, no início de 2026, o maior salário mínimo regional de todo o país. A medida, sancionada pela gestão estadual, estabelece remunerações que podem chegar à casa dos 2,4 mil reais, representando um incremento substancial no poder de compra de milhares de categorias profissionais.

Estrutura de faixas e categorias beneficiadas

Diferente do modelo federal, o reajuste paranaense é estruturado em quatro níveis distintos, escalonados conforme o setor de atuação do trabalhador. No primeiro degrau, profissionais da agropecuária, pesca e silvicultura passam a receber 2.105,30 reais. Para o segundo grupo, que engloba o setor de serviços, comércio e trabalhadores domésticos, o valor foi fixado em 2.181,63 reais.

Já o terceiro nível, focado na produção industrial e serviços de manutenção, estabelece o montante de 2.250,04 reais. O teto do piso regional, destinado aos técnicos de nível médio, atinge o expressivo valor de 2.407,92 reais. Essa segmentação permite que o estado ajuste as contas de forma proporcional à produtividade e às exigências de cada nicho de mercado.

Retroatividade e diferença em relação ao piso nacional

Um ponto fundamental para os trabalhadores é que, embora o anúncio oficial tenha ocorrido em meados de janeiro, a vigência do novo piso é retroativa ao primeiro dia do ano. Isso obriga as empresas a quitarem as diferenças salariais acumuladas desde o início de 2026. A discrepância em relação ao salário mínimo nacional, projetado em 1.621 reais para este ano, é nítida: no topo da tabela paranaense, a diferença ultrapassa os 780 reais extras no bolso do empregado.

O processo de negociação e validade da medida

A definição desses valores não ocorre de forma isolada, sendo fruto de um diálogo mediado pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda. O processo envolve uma negociação tripartite entre representantes do governo, sindicatos de trabalhadores e entidades patronais. Esse modelo de ajuste regional, também adotado por estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, busca equilibrar o custo de vida local com a sustentabilidade das empresas. Os novos valores permanecerão vigentes até o encerramento de dezembro de 2026.