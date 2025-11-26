O salário mínimo brasileiro deve sofrer um novo reajuste em 2026, conforme proposta enviada ao Congresso Nacional dentro do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). O valor atualmente fixado em R$ 1.518 pode subir para R$ 1.631, o que representa um acréscimo de R$ 113 no bolso do trabalhador. Em termos percentuais, a correção prevista é de 7,44%.

A proposta ainda será debatida pelos parlamentares antes de uma definição oficial.

Como é calculado o reajuste

A fórmula utilizada para chegar ao novo valor considera dois fatores principais: a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado nos últimos 12 meses, e o ganho real acima da inflação.

O INPC, indicador divulgado pelo IBGE e responsável por medir o aumento de preços para famílias com renda de até cinco salários mínimos, registrou alta de 4,78% até novembro deste ano. A esse percentual são acrescidos 2,5% referentes ao ganho real, totalizando o reajuste de 7,44%.

Essa política de valorização do piso nacional tem como objetivo preservar o poder de compra do trabalhador e garantir um acréscimo além da inflação acumulada.

Impacto nos benefícios previdenciários e sociais

Caso o novo valor seja aprovado, diversas categorias que recebem benefícios atrelados ao salário mínimo também serão impactadas. Aposentadorias e pensões pagas pelo INSS seguem obrigatoriamente o piso nacional.

Atualmente, cerca de 70% dos segurados do instituto recebem exatamente um salário mínimo, número que corresponde a aproximadamente 28 milhões de pessoas.

Para quem recebe acima do valor mínimo, a correção funciona de forma diferente: o reajuste acompanha o INPC fechado em dezembro. As projeções do mercado financeiro indicam um índice inferior a 5% em 2025, o que deve influenciar diretamente os benefícios superiores ao piso, afetando cerca de 12 milhões de aposentados e pensionistas.

Teto do INSS também será reajustado

Além das aposentadorias, o teto pago pelo INSS segue o mesmo percentual aplicado ao INPC. Atualmente fixado em R$ 8.157,41, o valor deve ser revisto quando o índice for oficialmente consolidado.

Com a proposta em análise no Legislativo, trabalhadores e segurados aguardam os próximos passos do debate que definirá o salário mínimo vigente a partir de janeiro de 2026.