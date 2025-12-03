O Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica recebeu um reajuste de 6,27% no início de 2025. O Ministério da Educação (MEC) estabeleceu que o valor mínimo para o ano é de R$ 4.867,77, considerando uma jornada semanal de 40 horas, aplicável a toda a rede pública do país.

O pagamento dos salários dos professores é responsabilidade de estados e municípios, que precisam regulamentar o piso por meio de normas próprias. As remunerações são financiadas principalmente com recursos do Fundeb, além de complementações da União, garantindo o custeio da educação básica em todo o país.

O reajuste supera a inflação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que acumula 4,77% em 2024 e serve de referência para salários de várias categorias. Ele também fica acima da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que encerrou o ano passado em 4,83%.

O piso salarial estabelece o valor mínimo que os professores devem receber em todo o Brasil. O reajuste anual para os profissionais do magistério público da educação básica é definido pela Lei nº 11.738/2008, que estabelece o piso como referência para docentes com formação de nível médio.

Impacto do reajuste do salário na carreira docente

O aumento do piso salarial representa não apenas um reconhecimento do trabalho dos professores, mas também um incentivo à valorização da carreira no ensino básico. Com o novo valor, profissionais de todo o país passam a ter garantida uma remuneração mínima que acompanha a inflação e reflete a importância da educação para a sociedade.

Além de beneficiar diretamente os docentes, o reajuste também fortalece o sistema educacional como um todo. Ao assegurar salários compatíveis com as funções desempenhadas, estados e municípios contribuem para a atração e retenção de profissionais qualificados, promovendo uma educação de maior qualidade para os estudantes.