O Flamengo largou em vantagem na quinta fase da Copa do Brasil ao vencer o Vitória por 2 a 1, no Maracanã. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Evertton Araújo e Pedro, em uma partida na qual a equipe comandada por Leonardo Jardim criou diversas oportunidades e poderia ter saído com uma vantagem ainda maior.

Mesmo com a vitória, um assunto chamou atenção entre os torcedores: o suposto “sumiço” de Vitão nas últimas partidas. O zagueiro, que vinha sendo opção frequente no elenco, teve menos minutos recentemente, o que gerou questionamentos nas redes sociais e entre a imprensa sobre sua situação dentro do grupo.

Após o jogo, Leonardo Jardim precisou explicar o motivo da ausência do defensor em alguns compromissos recentes. Segundo o treinador, a situação não envolve nenhum problema disciplinar ou perda de espaço definitiva, mas faz parte do planejamento de rotação do elenco em meio à maratona de jogos da temporada.

O técnico ressaltou que o Flamengo tem utilizado diferentes formações para controlar o desgaste físico dos atletas. Jardim ainda reforçou que Vitão segue nos planos e pode voltar a ser utilizado nas próximas partidas, dependendo da estratégia montada para cada adversário. A comissão técnica tem priorizado o equilíbrio físico do grupo, especialmente em um período com jogos decisivos.

Rodízio no elenco explica ausência do defensor

O treinador português deixou claro que a ausência de Vitão não deve ser tratada como um afastamento. A opção tem relação direta com a gestão do elenco e com a necessidade de rodar jogadores em sequência intensa de partidas. Isso também vale para outros nomes do setor defensivo.

Com a vantagem construída diante do Vitória, o Flamengo agora volta as atenções para os próximos compromissos da temporada. A tendência é que Leonardo Jardim siga promovendo alterações na equipe, o que pode recolocar Vitão entre os titulares já nos próximos jogos.