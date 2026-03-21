O salário mínimo brasileiro deve passar por um novo reajuste em 2027, seguindo a política de valorização que considera a inflação e o crescimento da economia. A projeção mais recente indica que o piso nacional pode chegar a cerca de R$ 1.724, valor estimado no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO).

Se a estimativa se confirmar, o aumento ocorrerá em relação ao valor pago em 2026, que foi fixado em R$ 1.621. Esse reajuste anual influencia diretamente o salário de milhões de trabalhadores e também diversos benefícios sociais, como aposentadorias, seguro-desemprego e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O cálculo do novo mínimo segue uma regra que combina a inflação medida pelo INPC com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de anos anteriores. Esse modelo busca garantir ao trabalhador um aumento que preserve o poder de compra e, em alguns casos, proporcione ganho real acima da inflação.

Apesar da projeção já divulgada, o valor final ainda pode sofrer ajustes. Isso porque o cálculo definitivo depende da inflação acumulada até novembro de 2026 e de outros fatores econômicos que podem mudar até a definição oficial do novo piso nacional.

Reajuste impacta milhões de brasileiros

O salário mínimo funciona como referência para grande parte da economia brasileira. Além de servir como base para salários formais, ele também define o valor mínimo pago em aposentadorias, pensões e vários programas sociais do governo.

Por isso, qualquer aumento no piso nacional costuma gerar grande impacto no orçamento público e no bolso dos trabalhadores. Mesmo assim, especialistas alertam que o reajuste pode não acompanhar totalmente a alta dos preços de itens básicos, como alimentos, energia e transporte.