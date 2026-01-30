Em 2025, o estado de São Paulo alcançou o maior número de casos de feminicídio já registrado em um único ano desde o início da série histórica, em 2018. Entre janeiro e dezembro, foram contabilizadas 266 ocorrências — o que equivale a uma mulher assassinada a cada 33 horas, em média. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).
No ano anterior, o estado havia registrado 246 vítimas, o que representa um aumento superior a 8% em apenas um ano. Casos como os de Tainara Souza Santos, Evelyn de Souza Saraiva, Camila Aparecida Montoro Cruz, entre tantas outras, evidenciam um padrão de violência praticada, em sua maioria, por ex-companheiros ao longo do período.
Os crimes foram marcados por extrema brutalidade. Tainara morreu após ser atropelada e arrastada por um carro, tendo as pernas amputadas no ataque; Evelyn foi executada com seis disparos dentro do próprio local de trabalho; e Camila, que já sofria violência doméstica, foi atropelada em plena luz do dia.
O avanço da violência contra mulheres também se reflete na capital paulista, que registrou um recorde histórico de feminicídios. Em 2025, a cidade de São Paulo contabilizou 60 mortes, ante 49 no ano anterior, o que representa um crescimento superior a 22%.
Os dados de feminicídio por ano no estado de São Paulo
- 2018: 136 casos
- 2019: 184 casos
- 2020: 179 casos
- 2021: 140 casos
- 2022: 195 casos
- 2023: 221 casos
- 2024: 246 casos
- 2025: 266 casos
Os números de feminicídio na capital por ano
- 2018: 29 casos
- 2019: 44 casos
- 2020: 40 casos
- 2021: 33 casos
- 2022: 41 casos
- 2023: 38 casos
- 2024: 49 casos
- 2025: 60 casos
Como pedir ajuda?
Pedir ajuda é um passo importante — e você não está sozinha. Se houver qualquer risco imediato, procure ajuda agora.
📞 Em situações de emergência
- 190 – Polícia Militar (atendimento imediato)
- 193 – Bombeiros (se houver feridos ou risco à vida)
📱 Apoio e orientação para mulheres
- 180 – Central de Atendimento à Mulher
- Funciona 24 horas, é gratuita e atende em todo o Brasil. Oferece orientação, registra denúncias e informa sobre serviços de proteção perto de você.
- Delegacia da Mulher (DDM)
- Você pode registrar ocorrência presencialmente ou, em alguns estados, pela delegacia eletrônica.
🧠 Apoio emocional
- 188 – CVV (Centro de Valorização da Vida)
- Atendimento 24h, gratuito e sigiloso, para conversar e receber apoio emocional.
🤝 Outras formas de proteção
- Procure um CRAS/CREAS ou serviços municipais de assistência social.
- Fale com alguém de confiança (amiga, familiar, vizinho) e não enfrente isso sozinha.
- Se possível, organize um plano de segurança (documentos, contatos, local seguro).
