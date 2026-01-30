Em 2025, o estado de São Paulo alcançou o maior número de casos de feminicídio já registrado em um único ano desde o início da série histórica, em 2018. Entre janeiro e dezembro, foram contabilizadas 266 ocorrências — o que equivale a uma mulher assassinada a cada 33 horas, em média. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

No ano anterior, o estado havia registrado 246 vítimas, o que representa um aumento superior a 8% em apenas um ano. Casos como os de Tainara Souza Santos, Evelyn de Souza Saraiva, Camila Aparecida Montoro Cruz, entre tantas outras, evidenciam um padrão de violência praticada, em sua maioria, por ex-companheiros ao longo do período.

Os crimes foram marcados por extrema brutalidade. Tainara morreu após ser atropelada e arrastada por um carro, tendo as pernas amputadas no ataque; Evelyn foi executada com seis disparos dentro do próprio local de trabalho; e Camila, que já sofria violência doméstica, foi atropelada em plena luz do dia.

O avanço da violência contra mulheres também se reflete na capital paulista, que registrou um recorde histórico de feminicídios. Em 2025, a cidade de São Paulo contabilizou 60 mortes, ante 49 no ano anterior, o que representa um crescimento superior a 22%.

Os dados de feminicídio por ano no estado de São Paulo

2018: 136 casos

2019: 184 casos

2020: 179 casos

2021: 140 casos

2022: 195 casos

2023: 221 casos

2024: 246 casos

2025: 266 casos

Os números de feminicídio na capital por ano

2018: 29 casos

2019: 44 casos

2020: 40 casos

2021: 33 casos

2022: 41 casos

2023: 38 casos

2024: 49 casos

2025: 60 casos

Como pedir ajuda?

Pedir ajuda é um passo importante — e você não está sozinha. Se houver qualquer risco imediato, procure ajuda agora.

📞 Em situações de emergência

190 – Polícia Militar (atendimento imediato)

193 – Bombeiros (se houver feridos ou risco à vida)

📱 Apoio e orientação para mulheres

180 – Central de Atendimento à Mulher

Funciona 24 horas, é gratuita e atende em todo o Brasil. Oferece orientação, registra denúncias e informa sobre serviços de proteção perto de você.

Delegacia da Mulher (DDM)

Você pode registrar ocorrência presencialmente ou, em alguns estados, pela delegacia eletrônica.

🧠 Apoio emocional

188 – CVV (Centro de Valorização da Vida)

Atendimento 24h, gratuito e sigiloso, para conversar e receber apoio emocional.

🤝 Outras formas de proteção