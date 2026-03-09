O São Paulo decidiu avançar rapidamente na busca por um novo treinador após a saída de Hernán Crespo nesta segunda-feira (9). Entre os nomes avaliados, o clube concentrou seus esforços em Roger Machado, atualmente sem contrato com nenhuma equipe e considerado uma opção prática e imediata para o momento. A informação foi dada pelo Uol e confirmada pelo ge.

Estreia pode acontecer já na próxima partida

Com a temporada em andamento e a pressão por resultados, o São Paulo precisa de um técnico disponível e que não exija negociação com outro clube. Roger Machado, que passou por times como Internacional, Grêmio, Palmeiras e Atlético-MG, possui grande experiência no futebol brasileiro e um histórico de campanhas consistentes, o que o torna o favorito da diretoria.

Ainda segundo informações do ge, a estreia do novo técnico pode acontecer já na próxima partida, contra a Chapecoense, evidenciando a intenção do clube de manter o foco da equipe em campo. A decisão será tomada nos próximos dias, mas a prioridade é contar com Roger Machado o quanto antes.

Esperança para a torcida

O histórico de Roger inclui passagens vitoriosas pelo Internacional, onde acumulou mais de 30 triunfos em cerca de 70 jogos, demonstrando capacidade de resultados imediatos e desenvolvimento de elenco. Essa combinação tem agradado ao São Paulo, que busca retomar a estabilidade e reencontrar o caminho das vitórias após a saída de Crespo.

A torcida agora aguarda com ansiedade a confirmação de um novo técnico, na esperança de que ele consiga conduzir o time para recuperação dentro do Brasileirão.