Um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, o São Paulo encerrou a temporada de 2025 longe dos títulos e com uma crise financeira que parece nunca ter fim. Cumprindo apenas uma de suas metas esportivas para o ano, o Tricolor terá de se reinventar no mercado para atender as demandas do técnico Hernán Crespo.

As primeiras delas serão caseiras: a possível saída de cinco atletas do atual elenco. Entre os nomes dois chamam a atenção pela experiência: o meia Oscar, diagnosticado com uma síncope vasovagal e que avalia a possibilidade de se aposentar, e o volante Luiz Gustavo, que tem contrato apenas até o fim do ano e o futuro incerto até o momento.

A lista ainda conta com o atacante Rigoni, que tem contrato válido somente até o fim deste mês, o lateral-esquerdo Patryck Lanza, sem espaço com Crespo e que deverá ser negociado, além do goleiro Young, outro que não deve ser utilizado pelo treinador.

O São Paulo ainda não possui negociações avançadas para contratar reforços para 2026, mas acompanha o mercado em busca de oportunidades. O presidente Julio Casares prometeu ao técnico Hernán Crespo um maior investimento para a próxima temporada. Oitavo colocado no Brasileirão, o Tricolor aguarda o desfecho da Copa do Brasil para saber se estará na Libertadores.

São Paulo torce para Cruzeiro e Fluminense na Copa do Brasil

Mesmo em crise e longe de agradar a sua torcida, o São Paulo pode encerrar 2025 com uma façanha: alcançar uma vaga para a fase preliminar da Copa Libertadores da América. Com o oitavo lugar no Brasileirão, o time paulista aguarda a decisão da Copa do Brasil para saber se estará no principal torneio do continente ou na Sul-Americana.

Caso Vasco ou Corinthians vençam o torneio nacional, o Tricolor se contentará com a Sula. Caso Fluminense ou Cruzeiro levante a taça, a vaga passa para o Brasileirão já que ambos ocuparam lugares no G5 da competição. As semifinais da Copa do Brasil acontecem nesta semana e a grande decisão está marcada para os dias 17 e 21.