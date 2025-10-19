A Caixa Econômica Federal anunciou que, a partir de 20 de outubro, iniciará o pagamento de valores entre R$ 600 e R$ 1.000 para beneficiários de todos os CPFs. Os depósitos serão feitos diretamente nas contas do Caixa Tem, seguindo o calendário oficial do Bolsa Família.

O objetivo é garantir renda às famílias em situação de vulnerabilidade, ajudando-as a manter despesas básicas e organizar o orçamento no fim do ano. Os repasses fazem parte do programa Bolsa Família, pago mensalmente pelo Governo Federal e operacionalizado pela Caixa.

O benefício é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa e com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado. De acordo com o banco, o valor exato varia conforme o perfil familiar, o cumprimento das regras e o número de dependentes incluídos nos adicionais do programa.

Além do valor mínimo de R$ 600, o Bolsa Família pode incluir benefícios extras que elevam o total pago às famílias, alcançando até R$ 1.000 em alguns casos. Entre esses adicionais estão o Benefício Variável Familiar, que concede R$ 50 por criança ou adolescente entre 7 e 18 anos, e o Benefício Primeira Infância, que adiciona R$ 150 por criança de até 6 anos. Também há valores complementares para gestantes e nutrizes.

Os pagamentos seguirão o calendário escalonado conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social), e o saque poderá ser feito diretamente nas agências da Caixa, lotéricas ou por meio do aplicativo Caixa Tem. A instituição reforça a importância de manter o CadÚnico atualizado para evitar bloqueios ou atrasos no recebimento.

Com a liberação, o Governo Federal busca não apenas garantir o mínimo necessário à subsistência das famílias em situação de vulnerabilidade, mas também estimular a economia local, já que boa parte desses recursos é utilizada em compras essenciais, como alimentação e produtos domésticos.