O governo federal inicia nesta semana o depósito das parcelas de setembro do programa Pé-de-Meia, que oferece R$ 200 mensais a estudantes do ensino médio da rede pública. Coordenada pelo Ministério da Educação (MEC), a iniciativa atende 3,4 milhões de alunos que mantêm frequência mínima de 80% nas aulas.

Os repasses serão feitos até dezembro em contas digitais abertas pela Caixa Econômica Federal, com o objetivo de incentivar a permanência dos jovens na escola e reduzir a evasão escolar. De acordo com o MEC, a evasão escolar no ensino médio é um dos maiores desafios do país.

Muitos jovens abandonam os estudos para entrar precocemente no mercado de trabalho, o que acaba prejudicando o desenvolvimento social e econômico. Ao oferecer um apoio financeiro mensal, o programa busca reduzir parte das dificuldades enfrentadas pelas famílias, facilitando a permanência dos estudantes na escola.

Os depósitos referentes à frequência escolar começam no dia 29 de setembro e seguem um cronograma escalonado de acordo com o mês de nascimento do estudante. Os últimos a receberem o valor serão os nascidos entre novembro e dezembro, que terão creditados o valor entre os dias 4 e 11 de outubro.

Datas definidas para setembro e outubro

Janeiro e fevereiro: 29 de setembro a 6 de outubro

Março e abril: 30 de setembro a 7 de outubro

Maio e junho: 1º a 8 de outubro

Julho e agosto: 2 a 9 de outubro

Setembro e outubro: 3 a 10 de outubro

Novembro e dezembro: 4 a 11 de outubro

O que é o Pé-de-Meia?

O Pé-de-Meia é um programa do governo federal, criado e coordenado pelo Ministério da Educação (MEC), que funciona como uma espécie de poupança estudantil para incentivar a permanência de jovens no ensino médio público.

Objetivo: reduzir a evasão escolar e estimular a conclusão do ensino médio.

Beneficiários: estudantes da rede pública de ensino médio, em situação de vulnerabilidade social.

Critérios: manter frequência mínima de 80% nas aulas e cumprir outras condições estabelecidas pelo MEC.

Valor: os alunos recebem R$ 200 por mês, depositados em conta digital aberta pela Caixa Econômica Federal.

Forma de incentivo: funciona como uma renda extra para ajudar nas despesas das famílias e tornar a continuidade escolar mais acessível.