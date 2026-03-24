Com a aproximação da próxima Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, diversas seleções já começaram a divulgar seus novos uniformes oficiais. Entre as equipes que anunciaram suas camisas estão Inglaterra, França, Uruguai e Holanda, todas com modelos atualizados para a competição.

Atualizações nos uniformes

As novas camisas mantêm elementos tradicionais, como cores e símbolos, mas trazem novidades no design. A Inglaterra aposta em um visual mais limpo, enquanto a França traz detalhes mais modernos. Já o Uruguai mantém o azul clássico com pequenas variações e a Holanda segue com o laranja característico, com algumas mudanças no padrão.

Foto: Nike/Divulgação

Ansiedade dos torcedores

Esse período é importante para muitos torcedores, especialmente aqueles que gostam de colecionar camisas. Além disso, a divulgação dos novos uniformes contribui para aumentar a empolgação dos fãs, já que a competição está cada vez mais próxima.

A Copa do Mundo já tem início confirmado para o dia 11 de junho de 2026, com o jogo de abertura entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Já a estreia da seleção brasileira será no dia 13 de junho de 2026, contra o Marrocos, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.