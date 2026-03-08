A chegada de Jesse Lingard ao Corinthians promete transformar o setor ofensivo do time. O atacante inglês, de 33 anos, desembarcou em São Paulo com a expectativa de somar experiência e dar força ao elenco. Segundo informações divulgadas pelo Corinthians, o contrato foi firmado até o fim de 2026, com possibilidade de extensão automática para 2027 caso metas sejam cumpridas.

Lingard chega com histórico internacional e vivência em competições de alto nível, o que pode ser decisivo para o desempenho do Timão nos campeonatos. A torcida já se mostrou animada com sua presença e o atacante também se mostrou impressionado com a paixão dos torcedores.

Experiência e estilo de jogo

Lingard começou sua carreira no Manchester United, onde se destacou por sua velocidade e habilidade de finalização. Antes de se firmar no time principal em 2016, passou por empréstimos em clubes da Inglaterra. Entre os destaques da sua trajetória, estão o gol decisivo na final da FA Cup contra o Crystal Palace e a participação na Copa do Mundo de 2018, quando ajudou a Inglaterra a alcançar o quarto lugar.

Após a passagem pelo futebol inglês, que incluiu West Ham e Nottingham Forest, Lingard teve sua primeira experiência internacional no Seoul FC, da Coreia do Sul. No Corinthians, ele se torna o segundo jogador nascido na Inglaterra a vestir a camisa alvinegra, após Colin Kazim-Richards, campeão de Paulistão e Brasileirão em 2017.

Expectativas para o Timão

Com sua experiência, Lingard deve contribuir para tornar o ataque do Corinthians mais ágil. O jogador já iniciou treinos no CT e deve estar à disposição do técnico assim que todas as formalidades forem resolvidas.