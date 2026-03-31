Embora o outono esteja prestes a completar sua segunda semana em vigor, os brasileiros devem estar preparados para revisitar o verão, pois segundo previsões, os termômetros devem superar a média histórica em algumas regiões.

As maiores elevações de temperatura estão previstas para ocorrer no Sul do país, uma vez que, nesta semana, uma massa de ar quente de origem tropical seguirá persistindo na região e, assim, mantendo os índices acima do padrão do período.

De acordo com informações divulgadas pelo portal MetSul, locais como o oeste e noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e o oeste e o Noroeste do Paraná serão os mais afetados, apresentando máximas que podem superar os 35ºC.

E vale destacar que as condições devem se estender até o fim de semana, pois a previsão é de que as temperaturas comecem a subir principalmente a partir de quinta-feira (2) e se mantenham em alta durante o fim de semana de Páscoa.

As previsões divulgadas pelo portal MetSul revelaram ainda que o calor deve se intensificar principalmente em cidades gaúchas entre sexta-feira (3) e sábado (4) e variar de 30 °C a mais de 35 °C, dependendo da localidade.

Refresco temporário: clima quente se despede do Sul por pouco tempo

Dados apurados também revelaram que, a partir de domingo (5), uma massa de ar frio que vai avançar pela Argentina e o Uruguai promete reduzir as temperaturas, garantindo um pouco de frescor depois de dias de calor intenso.

Entretanto, o alívio será temporário, já que um novo aquecimento está previsto para se instaurar na próxima semana, concedendo, assim, apenas um curto período de refresco para os moradores da região Sul.

A situação tende a favorecer a instabilidade do clima, o que pode fazer com que chuvas se espalhem pela região, principalmente nas áreas em que o clima quente apareceu de forma mais intensa.