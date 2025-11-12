O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), assinou, no Diário Oficial desta segunda-feira (10), um decreto que amplia a área protegida pelo tombamento do terreno onde está localizado o Bangu Shopping, na Zona Oeste da cidade. A medida atende a um pedido do vereador Felipe Pires (PT) e reforça a proteção de um espaço que já é tombado desde 2000.

O decreto tem como principal objetivo impedir a construção de novas edificações nas proximidades do shopping. Com isso, o Bangu Shopping fica resguardado do chamado projeto “mais valerá” do município – aprovado pela Câmara e que permite a expansão de shoppings, supermercados, hipermercados e hospitais mediante pagamento de contribuição à Prefeitura do Rio.

O decreto publicado nesta segunda-feira (10) prevê exceções para construções temporárias, que poderão permanecer no local por até 120 dias, desde que recebam aprovação do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural (CMPPC).

O terreno onde está situado o Bangu Shopping foi tombado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) por ter sido palco de uma importante fase da indústria têxtil no Rio de Janeiro. Antes de se tornar shopping, o espaço abrigou a Fábrica de Tecidos Bangu, que funcionou entre 1889 e 2004. O Bangu Shopping foi inaugurado no local em 2007.

A história do Bangu Shopping

Origem industrial: O terreno onde hoje está o Bangu Shopping abrigava a Fábrica de Tecidos Bangu, uma das principais representantes da era de ouro da indústria têxtil no Rio de Janeiro.

Período de operação da fábrica: A Fábrica de Tecidos Bangu funcionou entre 1889 e 2004, sendo um marco econômico e social na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Tombamento do terreno: Em reconhecimento à sua importância histórica, o terreno foi tombado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), preservando sua memória e patrimônio cultural.

Transformação em shopping: Após o fechamento da fábrica, o espaço foi convertido em centro de compras, com a inauguração do Bangu Shopping em 2007.