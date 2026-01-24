Araquari, em Santa Catarina, viveu um marco histórico no último mês com a inauguração do Multi Space Araquari, o primeiro shopping da cidade. A cerimônia contou com uma noite repleta de emoção, cultura e entretenimento, reunindo cerca de 5 mil pessoas que prestigiaram um espetáculo natalino com coral, show de luzes, queima de fogos e apresentações culturais.

Localizado no bairro Itinga, o Multi Space Araquari abriu suas portas com mais de 100 operações comerciais distribuídas em 14 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e 800 vagas de estacionamento. O empreendimento conta com grandes âncoras do varejo catarinense, como Brasil Atacadista, Lojas Koerich, Millium, Farmácia São João e Banco Sicoob.

O mix de lojas e serviços do shopping inclui ainda saúde e beleza, academia, pet shop, lavanderia, centro automotivo e espaço gourmet, garantindo conveniência e variedade aos visitantes. No total, o centro comercial reunirá mais de 100 operações, englobando comércio, serviços e alimentação.

A expectativa é de gerar cerca de 600 empregos diretos, contemplando setores como comércio, alimentação, segurança, limpeza e administração. Além disso, funções de suporte e serviços gerais também ampliam as oportunidades, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da economia local.

Multi Space Araquari transforma o comércio local e movimenta a economia

A inauguração do Multi Space Araquari representa uma nova era para o comércio da cidade, reunindo em um só espaço diversidade de lojas, serviços e opções de lazer. Com sua estrutura moderna e ampla, o shopping promete se tornar ponto de encontro para moradores e visitantes, oferecendo conveniência e experiências diferenciadas para toda a família.

Além de impulsionar o varejo local, o empreendimento terá impacto direto na economia de Araquari, com a criação de cerca de 600 empregos diretos. As oportunidades abrangem desde comércio e alimentação até segurança, limpeza e administração, reforçando a geração de renda e fortalecendo o desenvolvimento da região.