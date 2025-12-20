O Portal Palermo, um dos shoppings mais tradicionais de Buenos Aires, encerrará suas atividades até dezembro de 2026. A decisão foi tomada após uma licitação do governo, que transferiu o terreno para a empresa Consultatio por cerca de 127 milhões de dólares.

Após 30 anos de funcionamento, o espaço, que marcou a rotina de moradores e turistas, passará por uma grande transformação. A Consultatio pretende transformar o local em um complexo de uso misto, convertendo a extensa área entre as avenidas Cerviño e Bullrich em um novo distrito urbano.

Com investimento superior a 350 milhões de dólares, o projeto pretende integrar residências, áreas comerciais e culturais, além de espaços públicos, valorizando a arquitetura e o paisagismo. Inaugurado em 1996, o Portal Palermo se tornou muito mais do que um centro de compras.

O shopping era um ponto de encontro cultural e social no bairro de Palermo Chico, reunindo diversas lojas e serviços. Seu fechamento gera debates sobre os impactos para os moradores, para quem o espaço representava um marco importante na região.

Quais serão os destinos das lojas do Shopping?

Com o encerramento das atividades, as lojas do Portal Palermo terão que fechar até 2026, representando um grande desafio para as marcas, que precisarão buscar novos pontos na cidade ou ampliar sua presença em plataformas digitais.

A conversão do antigo shopping em um moderno polo urbano promete revitalizar a região. O projeto da Consultatio aposta em um design inovador, priorizando a integração harmoniosa com o bairro de Palermo Chico e criando um espaço que combina arquitetura contemporânea com experiências comunitárias.