O TecMundo, em parceria com a plataforma Remotar, divulgou recentemente uma seleção de mais de 100 vagas para trabalho remoto em diversas áreas. As oportunidades abrangem setores como financeiro, marketing, design, vendas, programação e mais, oferecendo flexibilidade para profissionais que buscam atuar de qualquer lugar.
A lista inclui posições para diferentes níveis de experiência, desde vagas para iniciantes até cargos mais especializados, permitindo que profissionais com perfis variados encontrem oportunidades compatíveis com suas habilidades.
Além disso, muitas das vagas oferecem salários competitivos e benefícios atrativos, reforçando a tendência de valorização do trabalho remoto no mercado brasileiro. O anúncio também destaca a possibilidade de conciliar a rotina profissional com a vida pessoal, uma das principais vantagens apontadas por quem busca atuar de casa.
Vagas remotas em Administrativo e Financeiro
- Advogado(a) – Direito Bancário na LBCA – Lee, Brock, Camargo Advogados
- Advogado Trabalhista na LBCA – Lee, Brock, Camargo Advogados
- Analista de Cálculo Sênior na Benner
- Analista Contábil na Grupo ARO
- Analista Contábil/Fiscal Pleno na Contabilizei
- Analista Contábil Sênior – CRC Ativo na Contabilizei
- Analista Financeiro Pleno na Silhouette Experts
- Analista de Operações – Júnior na Avenue
- Analista de Planejamento I na LWSA
- Analista de Riscos Jr – Compliance na Cartpanda
- Analista de Risco Operacional Pleno na Unicred do Brasil – Núcleo Regional
- Assistente Administrativo – Vaga para PcD na Linx
- Assistente Contábil na Contajá Contabilidade Online
- Assistente de Operações Financeiras na Oi
- Especialista de Remuneração na Neon
- Estagiário de Operações na BrandMonitor
- Gerente de Planejamento na Tahto – Staff e Executivo
- Jovem Aprendiz – Financeiro na Cortex
- Operador de Captação na Instituto Infnet
- Tech Recruiter / Talent Acquisition na MJV Technology & Innovation
- Técnico de Suporte Contábil/Escrita Fiscal na JDREL
Vagas remotas em Marketing e Vendas
- Account Manager na Cartpanda
- Agente de Retenção de Clientes (Vendas) na PIN-UP GLOBAL
- Analista de Growth Sênior – Vaga para PcD na PicPay
- Analista de Inteligência Comercial na BrandMonitor
- Analista de Mídia Júnior na Shakers Agência & Consultoria
- Analista de Mídia Paga Pleno na aiqfome
- Analista de Mídia Sênior na CoreBiz
- Analista de Pré-Vendas Pleno na Simples Dental
- Analista de Pré-vendas Pleno (BDR) na Atlas Governance
- Analista de Qualidade Operacional Júnior na Atento
- Assessor(a) de Atendimento e Vendas para Clientes VIP na PIN-UP GLOBAL
- Assistente de Atendimento & Suporte na mLabs
- Consultor de Vendas – Telecom na Escale
- Conteúdo / SEO Sênior na Clube Candeias
- Coordenadora de Marketing na Viaflow
- Customer Management Marketing na Simples Dental
- Estágio de Copywriting na Kife Tech
- Executivo de Contas na Mercos
- Freelance Content Manager (Spanish Speaker) na We Thinking
- Social Seller na Victor Damásio
Vagas remotas em Design / UX / UI
- Analista Experiencia Usuario II na Ânima Educação
- Designer Gráfico na Logiks Tecnologia
- Designer Pleno na Hook Digital
- Designer de Produto UI/UX na Segware
- Designer UX/UI Pleno na A3Data
- Editor de Arte na Bernoulli Educação
- Editor(a) de Vídeo Remoto – EdTech na The Cloud Bootcamp
- Especialista em Branding na Cora
- Estagiário de UX/UI Designer na 3CON Consultoria e Sistemas
- Product Designer Especialista na Cora
- Product Design Manager na Stone
- Product Designer Pleno na Trizy
- Product Design Pleno na LWSA
- Product Designer Pleno – Base ERP na Asaas
- Product Designer – Sênior na Unicred do Brasil – Núcleo Regional
- Product Designer Sênior na Gringo & Zapay
- Product Designer Sr. na Conexa
- Senior Designer UX/UI na invillia
- Senior UX/UI Designer na Dentsu World Services
- UX Researcher Pleno na ília digital
- Web Designer Pleno na Spread Tecnologia
Vagas remotas em Produto
- Analista de Projetos na It4us
- Associate Product Manager – APM na VExpenses
- Gerente de Projetos Pleno na Develcode
- Product Manager na Bernoulli Educação
- Product Manager na Spread Tecnologia
- Product Manager na MJV Technology & Innovation
- Product Manager (Core banking) na Asaas
- Product Manager Pleno na Darede
- Product Manager (Seguros) na Asaas
- Product Owner na Verity
- Product Owner III na Stefanini Group
- Product Owner Pleno na SoftExpert
- Product Owner Pleno na efrete
- Product Owner Pleno na Onisys
- Product Owner Pleno na LWSA
- QA Accessibility Specialist na Extractta
- Team Manager Pleno na SoftDesign
Vagas remotas em Programação / Data Science / QA
- Analista de BI Sênior na Vetta
- Analista de Dados – Júnior na grupo enjoei
- Analista de dados – pleno na grupo enjoei
- Analista de Dados Pleno na Pagaleve
- Analista DevOps Sênior na Stefanini Group
- Analista de Qualidade na Aliare
- Cientista de Dados (IA e Python) na Stefanini Group
- Cientista de Dados Pleno na Vetta
- Desenvolvedor(a) backend pleno l (ruby/golang) na grupo enjoei
- Desenvolvedor(a) Full Stack na Paciente 360
- Desenvolvedor(a) Full Stack Sênior na Sami
- Desenvolvedora Java Backend (Júnior) na Knewin
- Desenvolvedora Java Fullstack Sênior na Knewin
- Desenvolvedora PHP Júnior – PcD na 1Doc
- Desenvolvedor PL/SQL Jr na KMM by nstech
- Desenvolvedora de Software Senior – Android (Time de Apps) na Grupo OLX
- Engenharia de Analytics Júnior na Petlove
- Engenheiro(a) de Software Full Stack Sênior na Asaas
- Estagiário de Dados na Valid
- Estágio em TI – Suporte na Grupo Carbel
- Full Stack Engineer Pleno na Intelipost
- Mid Backend Developer – PHP/Kotlin na invillia
- Senior Data Engineer na AGGRANDIZE
- Software Developer in Test na +A Educação
- Software Engineer Back End Pleno na Conexa
- Senior Data Engineer na Trust Wallet
- Senior Full Stack na AdriStars
