O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã da última segunda-feira (3), um alerta laranja de “chuvas intensas” nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. As tempestades podem atingir desde o Paraná até o Amazonas. O volume de chuva pode chegar a 50 milímetros por dia, com ventos de até 60 km/h.

Em algumas regiões, o alerta é ainda mais preocupante — especialmente no sul de Minas Gerais, centro-sul do Rio de Janeiro e em grande parte do estado de São Paulo. Nesses locais, há risco de tempestades intensas, com volumes que podem chegar a 100 milímetros em apenas 24 horas. Segundo o Climatempo, a previsão para novembro indica chuvas acima da média em boa parte do país.

O fenômeno La Niña, atualmente em atuação no oceano Pacífico, tem intensificado a passagem de frentes frias pelo Sul e Sudeste, aumentando o volume de chuvas nessas regiões. Esse cenário marca o começo do período úmido, que deve se prolongar até o fim do verão, trazendo alívio para áreas afetadas pela seca, mas também elevando o risco de alagamentos e transtornos urbanos.

A única região do país que deve escapar das chuvas nesta semana é o Nordeste. O tempo continuará firme e abafado, com temperaturas elevadas — Teresina (PI) pode chegar aos 37ºC, enquanto Recife e Salvador devem registrar máximas em torno de 30ºC. Já em Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Aracaju e Natal, os termômetros devem atingir até 31ºC.

Como se proteger em caso de chuvas intensas?

🌧️ Durante a chuva

Evite sair de casa se estiver chovendo forte ou houver alertas de tempestade.

Não enfrente áreas alagadas, mesmo com o carro — apenas 30 cm de água corrente já são suficientes para arrastar um veículo.

Desligue aparelhos eletrônicos da tomada para evitar danos causados por descargas elétricas.

Afaste-se de janelas, portas metálicas e eletrodomésticos durante tempestades com raios.

Evite estacionar ou se abrigar sob árvores — há risco de quedas e descargas elétricas.

⚠️ Antes e depois das chuvas