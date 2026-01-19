A Sony decidiu remover todos os jogos da distribuidora ThiGamesDE da PlayStation Store, totalizando 1.194 títulos de PS4 e PS5 que sumiram da loja digital (via GameRant). A ThiGamesDE é conhecida por distribuir jogos do tipo shovelware, tais como Quiz Thiz e The Jumping Burger, que são frequentemente utilizados por jogadores caçadores de troféus para obter Platinas fáceis.

Jogos shovelware são títulos de baixa qualidade, geralmente produzidos para aproveitar a popularidade de uma marca ou tendência do momento, ou ainda para facilitar a obtenção de troféus pelos jogadores. Há especulações de que a decisão da Sony de remover esse tipo de jogo esteja relacionada a uma parceria com Xbox e Nintendo, dentro de um “compromisso compartilhado com jogos mais seguros”.

Não é a primeira vez que a Sony adota esse tipo de medida. Em fevereiro de 2025, a produtora RandomSpin Game teve quase todo o seu catálogo removido da plataforma, igualmente por se tratar de jogos shovelware.

Ação reforça política contra jogos de baixa qualidade

A exclusão em massa sinaliza um endurecimento da Sony no controle de qualidade da PlayStation Store, especialmente em relação a títulos considerados oportunistas ou de baixo esforço técnico. A presença excessiva desses jogos vinha sendo alvo de críticas por parte da comunidade, que apontava prejuízo à visibilidade de produções mais elaboradas.

Com a medida, a empresa busca tornar a loja digital mais organizada e segura para os usuários, além de alinhar suas práticas a padrões mais rígidos da indústria. A expectativa é que ações semelhantes continuem ocorrendo, afetando outras distribuidoras que adotem modelos semelhantes.