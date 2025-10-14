De volta a liderança do Campeonato Brasileiro após as vitórias contra São Paulo e Juventude, o Palmeiras retorna à campo na noite desta quarta-feira (15) para enfrentar o Red Bull Bragantino pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na espera de mais um triunfo, o técnico Abel Ferreira poderá contar com alguns reforços de peso.

Isto porque existe a expectativa de que Flaco López e Aníbal Moreno, ambos convocados para a Seleção da Argentina, possam retornar à tempo depois do amistoso contra Porto Rico. O último jogo argetino desta Data Fifa será nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), em Miami.

A participação deles pelo Verdão no dia seguinte depende de fatores importantes: a logística do retorno, a condição física caso joguem pela Argentina e o cansaço da viagem, que dura cerca de 8 horas em voo direto. Na última sexta-feira, Lionel Scaloni, treinador da Argentina, declarou que pretende escalar Flaco López e Aníbal Moreno na partida.

Um dos destaques da atual temporada do Palmeiras, Flaco tem 22 gols marcados e cinco assistências distribuídas em 51 jogos disputados. Os ótimos números o fizeram entrar no radar de Lionel Scaloni, técnico da Argentina. Aos 24 anos, o atacante formado pelo Lanús tem valor de mercado estimado em 12 milhões de euros (R$ 75,69 milhões na cotação atual).

A agenda do Palmeiras na temporada