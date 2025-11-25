No contexto atual do Brasil, os supermercados são essenciais para a rotina dos consumidores e, com as novas medidas legais que passam a valer em 2025 na Bahia, redes como Carrefour e Assaí terão de se ajustar às normas que buscam melhorar a acessibilidade e o atendimento às pessoas com deficiência.

A legislação baiana obriga os supermercados a adequarem seus serviços conforme a Lei 14.771/2024. Entre as exigências, está a presença de funcionários capacitados para oferecer suporte adequado a clientes com deficiência ou mobilidade reduzida.

Além disso, os supermercados devem informar claramente os clientes sobre esse direito por meio de sinalização visível. A solicitação de assistência deve ser feita em um balcão específico, e o não cumprimento das exigências pode resultar em multas que variam de R$ 2.000,00 a R$ 10.000,00 em caso de reincidência.

O treinamento dos funcionários responsáveis pelo atendimento a clientes com deficiência é obrigatório pela nova lei. Cada supermercado deve ter ao menos 10 colaboradores capacitados em atendimento inclusivo e comunicação acessível. A legislação também exige reciclagens periódicas e o registro das formações para garantir conformidade com as normas estaduais.

Independentemente do tamanho da loja ou de ser parte de uma grande rede ou comércio local, todos os supermercados da Bahia devem cumprir a nova lei. As obrigações envolvem garantir acessibilidade, oferecer assistência adequada e manter sinalização clara em todos os estabelecimentos.

Adequações imediatas e impacto no atendimento ao consumidor

Com a entrada em vigor da nova legislação, os supermercados precisam acelerar processos internos para assegurar que todas as exigências sejam atendidas. Isso inclui revisar protocolos, reorganizar equipes e implementar treinamentos que garantam um atendimento mais humanizado e eficiente para pessoas com deficiência.

A adaptação não é apenas uma obrigação legal, mas um passo importante rumo a um serviço mais inclusivo. Além das mudanças operacionais, a norma também reforça a responsabilidade social das redes varejistas. Ao oferecer suporte qualificado e comunicação acessível, os estabelecimentos contribuem para um ambiente mais respeitoso e seguro para todos os consumidores.