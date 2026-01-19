A rotina de quem mora no Espírito Santo vai passar por mudanças a partir do próximo ano. Um acordo firmado entre representantes dos empregadores e dos trabalhadores do setor supermercadista definiu que, a partir de março de 2026, supermercados e atacarejos não poderão funcionar aos domingos em todo o estado.

Quando a mudança entra em vigor

A nova regra começa a valer no dia 1º de março de 2026. Inicialmente, a medida terá prazo determinado e seguirá em vigor até 31 de outubro do mesmo ano. Durante esse intervalo, sindicatos patronais e de trabalhadores irão monitorar os impactos da decisão no comércio, no emprego e no comportamento dos consumidores.

Ao fim desse período, as entidades poderão renegociar os termos do acordo, decidir pela manutenção da proibição ou até rever completamente a norma.

Quais estabelecimentos serão afetados

A restrição atinge supermercados, atacarejos e estabelecimentos similares de médio e grande porte que operam com funcionários contratados formalmente. A regra vale inclusive para lojas instaladas em shopping centers, que tradicionalmente mantêm funcionamento aos domingos.

Na prática, grandes redes presentes no estado deverão manter as portas fechadas nesse dia da semana, alterando um hábito comum de parte da população capixaba.

Pequenos mercados continuam autorizados

O acordo prevê uma exceção importante. Mercadinhos de bairro e pequenos comércios familiares que funcionam sem empregados registrados poderão continuar abrindo aos domingos. A medida busca preservar a atividade econômica desses negócios e evitar que bairros fiquem sem opções de abastecimento básico.

Impacto no dia a dia dos consumidores

Com o fechamento dos supermercados aos domingos, a tendência é de maior concentração de clientes aos sábados. A recomendação é que os consumidores se organizem melhor, antecipem as compras e evitem deixar tudo para o último momento.

As empresas também precisarão se adaptar, revendo escalas de trabalho, horários de funcionamento e estratégias de logística.

Objetivo da medida

Segundo os sindicatos, a principal motivação do acordo é assegurar o descanso semanal dos trabalhadores do setor, conhecido por jornadas extensas e trabalho frequente aos fins de semana. A expectativa é de que o período de adaptação ajude a equilibrar as necessidades do comércio com a qualidade de vida dos funcionários.