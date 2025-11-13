A partir de 2026, quem recebe o Bolsa Família pode ter uma boa surpresa, segundo o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) enviado ao Congresso. Embora ainda não haja confirmação de reajuste, o valor médio previsto — cerca de R$ 683,42 — e o orçamento de R$ 158,6 bilhões apontam para um cenário de estabilidade e expectativa positiva para milhões de famílias brasileiras.

De acordo com as informações divulgadas, o governo pretende manter os benefícios complementares do programa, como o adicional para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes, além do Benefício Primeira Infância, que garante um valor extra para famílias com filhos de até seis anos.

Essa estrutura reforça o compromisso de continuar apoiando as camadas mais vulneráveis da população, mesmo diante de desafios fiscais e econômicos. O valor médio estimado para 2026 pode variar conforme o número de dependentes e o perfil de cada família.

Além disso, o governo estuda novas medidas de valorização e aperfeiçoamento do programa, o que pode representar ganhos reais para os beneficiários nos próximos anos. Outra possível novidade é a inclusão de políticas de incentivo à qualificação profissional e geração de renda dentro do próprio programa.

A ideia é permitir que as famílias não apenas recebam o benefício, mas também tenham oportunidades de desenvolver autonomia financeira a longo prazo. Essa abordagem já vem sendo estudada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, que pretende integrar o Bolsa Família a iniciativas de capacitação e empregabilidade.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Têm direito ao Bolsa Família as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que cumprem os critérios estabelecidos pelo Governo Federal e estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Veja os principais requisitos:

💰 Renda familiar mensal per capita:

Extrema pobreza: até R$ 218,00 por pessoa.

Pobreza: entre R$ 218,01 e R$ 660,00 por pessoa, desde que haja gestantes, crianças, adolescentes ou jovens de até 21 anos na composição familiar.

📋 Inscrição e atualização no CadÚnico:

É obrigatório que a família esteja registrada e com os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

👶 Cumprimento de compromissos sociais:

Para continuar recebendo o benefício, é preciso atender às condicionalidades do programa, como: