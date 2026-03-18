Quem está pensando em comprar um SUV ganhou um bom motivo para acelerar a decisão. O Hyundai Creta, um dos modelos mais conhecidos no Brasil, apareceu com um desconto que pode chegar a R$ 15 mil, deixando o preço abaixo de modelos rivais como o Tiggo 5X e o Corolla Cross.
Com essa redução, o Creta passa a ser uma opção mais acessível para quem antes só considerava carros menores ou mais básicos.
Por que o Creta chama atenção
Mesmo sendo uma versão mais barata, o Creta continua oferecendo um conjunto interessante para o dia a dia. Ele consegue equilibrar conforto, tecnologia e economia, o que agrada quem quer um carro completo sem gastar demais. Na prática, é um carro que atende bem tanto na cidade quanto em viagens.
Veja alguns pontos que ajudam o modelo a se destacar, segundo o site Garagem360:
- Motor turbo econômico
- Espaço interno confortável
- Central multimídia fácil de usar
- Itens de segurança importantes
- Porta-malas com bom tamanho
Vale a pena aproveitar?
Ainda segundo o Garagem360, apesar do preço menor ser um grande atrativo, esse não deve ser o único ponto considerado. Antes de comprar, vale analisar:
- Valor do seguro
- Consumo de combustível
- Custos de manutenção
- Condições de financiamento
Mesmo assim, com esse desconto, o Creta se torna uma das opções mais interessantes para quem quer entrar no mundo dos SUVs sem gastar tanto.
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