Quem está pensando em comprar um SUV ganhou um bom motivo para acelerar a decisão. O Hyundai Creta, um dos modelos mais conhecidos no Brasil, apareceu com um desconto que pode chegar a R$ 15 mil, deixando o preço abaixo de modelos rivais como o Tiggo 5X e o Corolla Cross.

Com essa redução, o Creta passa a ser uma opção mais acessível para quem antes só considerava carros menores ou mais básicos.

Por que o Creta chama atenção

Mesmo sendo uma versão mais barata, o Creta continua oferecendo um conjunto interessante para o dia a dia. Ele consegue equilibrar conforto, tecnologia e economia, o que agrada quem quer um carro completo sem gastar demais. Na prática, é um carro que atende bem tanto na cidade quanto em viagens.

Veja alguns pontos que ajudam o modelo a se destacar, segundo o site Garagem360:

Motor turbo econômico

Espaço interno confortável

Central multimídia fácil de usar

Itens de segurança importantes

Porta-malas com bom tamanho

Vale a pena aproveitar?

Ainda segundo o Garagem360, apesar do preço menor ser um grande atrativo, esse não deve ser o único ponto considerado. Antes de comprar, vale analisar:

Valor do seguro

Consumo de combustível

Custos de manutenção

Condições de financiamento

Mesmo assim, com esse desconto, o Creta se torna uma das opções mais interessantes para quem quer entrar no mundo dos SUVs sem gastar tanto.