O governo federal deu início a um estudo abrangente sobre o financiamento do transporte público no Brasil, com o objetivo de avaliar a viabilidade de implementar o modelo de tarifa zero. A iniciativa atende a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e está sendo conduzida pela equipe do Ministério da Fazenda, sob coordenação de Fernando Haddad.

Em entrevista à EBC, Haddad ressaltou que o tema é uma prioridade histórica e que o ministério está retomando estudos anteriores para analisar as melhores formas de custear o sistema. A discussão reacende uma pauta que mobiliza há anos movimentos sociais e especialistas em mobilidade urbana: o direito a um transporte público gratuito e universal.

A equipe econômica está realizando uma análise detalhada do setor de transporte urbano, abrangendo custos operacionais, subsídios públicos, participação das empresas por meio do vale-transporte e o impacto financeiro sobre os trabalhadores. O objetivo é mapear toda a estrutura do sistema, identificando desde o financiamento até possíveis gargalos tecnológicos.

Ao término do estudo, a expectativa é que o governo disponha de informações técnicas suficientes para propor uma política nacional de transporte gratuito, com critérios claros e mecanismos definidos de financiamento. Embora ainda esteja em fase de estudo no âmbito federal, o modelo de transporte público gratuito já existe em 136 municípios brasileiros, principalmente de pequeno e médio porte.

Em cidades como Brasília e São Paulo, a tarifa zero é aplicada de forma parcial, limitada a domingos e feriados. O objetivo do modelo é incentivar o uso do transporte coletivo, diminuir os congestionamentos e promover maior acesso ao lazer e à mobilidade para pessoas de baixa renda.