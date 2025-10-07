O lançamento de ‘The Life of a Showgirl’, na última sexta-feira (3), junto com a recente notícia do noivado de Taylor Swift com Travis Kelce, despertou uma dúvida entre os fãs: será que a cantora continuará na música após o casamento? Para Taylor, não há qualquer incerteza — sua carreira musical seguirá normalmente, sem grandes mudanças.
Durante uma entrevista para a BBC Radio, publicada nesta segunda-feira (6), ela refutou a ideia de largar o ramo. A mega-estrela ainda foi além e rendeu elogios ao amado, afirmando que Travis jamais permitiria que ela largasse a carreira.
“Isso é uma coisa muito ofensiva de ser dita […] Não é por isso que as pessoas se casam, para parar de trabalhar. Eu amo a pessoa com a qual estou porque ele ama o que eu faço, e ele ama o quanto estou feliz fazendo arte e música. Este é o fato sobre o Travis: ele é tão apaixonado pelo que faz que eu ser apaixonada pelo que eu faço nos conecta”, disse a cantora.
Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram seu noivado em 26 de agosto de 2025, por meio de uma publicação conjunta no Instagram. O pedido de casamento ocorreu no dia 10 de agosto, em Lee’s Summit, Missouri, em um jardim decorado com milhares de flores. Travis Kelce organizou a surpresa enquanto gravava um episódio do podcast “New Heights” com seu irmão, Jason Kelce.
O anúncio oficial veio 16 dias depois, com a legenda: “Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”. Em ‘The Life of a Showgirl’, a cantora dedica a música “Opalite” ao seu noivo. A canção é uma balada pop-rock que faz referência ao opala, pedra de nascimento de Kelce, e simboliza a criação intencional de alegria e conexão emocional.
