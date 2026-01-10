O Fluminense comunicou na manhã desta sexta-feira (9) que o técnico Zubeldía será submetido a um procedimento cardiovascular neste sábado. O clube não informou os detalhes da intervenção e destacou, em nota oficial, que, se houver necessidade de tratamento após o procedimento, o treinador deverá cumprir um período de repouso de sete dias.

Caso a recuperação não exija cuidados adicionais, Zubeldía deve retomar as atividades já na próxima segunda-feira. O argentino está à frente dos treinamentos da pré-temporada desde 2 de janeiro e, na última quinta-feira (8), reintegrou ao grupo os atletas que disputaram a semifinal da Copa do Brasil em dezembro, passando a contar com o elenco completo.

A estreia na temporada está agendada para a próxima quarta-feira, diante do Madureira, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Para esse duelo inicial, a equipe será formada majoritariamente por jovens das categorias de base, atletas que tiveram pouca utilização recentemente e alguns reforços, como Guilherme Arana e Jemmes.

Veja a nota oficial do Fluminense

“O técnico Luis Zubeldía será submetido a um procedimento cardiovascular neste sábado (10/01). Caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção, ele deverá ficar de repouso por sete dias. Se não houver decisão médica nesse sentido, ele voltará ao comando dos treinos já na segunda-feira (12/01)“.