A derrota por 1 a 0 para o rival Fluminense na partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca foi o fim da linha para o técnico Fernando Diniz no Vasco. A sequência de resultados negativos no ano aliada ao vice-campeonato da Copa do Brasil no fim de 2025 fizeram o presidente Pedrinho ceder a pressão e optar pela troca do comando.

Demitido já nos vestiários do Estádio Nilton Santos após o revés, Diniz já tem uma série de possíveis substitutos. O favorito parece ser Renato Portaluppi, com quem a diretoria vascaína já iniciou conversas. Mas o ex-treinador de Grêmio e Fluminense não é o único alvo.

Segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, da Cazé TV, o nome do argentino Marcelo Gallardo, atualmente no River Plate, agrada diretoria comandada por Pedrinho. A ideia é buscar um treinador que priorize a posse de bola mas que também ajuste o setor defensivo. Neste momento, Gallardo vive uma sonora crise em Buenos Aires.

Ídolo dos Millonarios, o técnico não conseguiu classificação para a Copa Libertadores e ocupa apenas a 10ª colocação do Grupo B do Campeonato Argentino. Mesmo com o cenário favorável para uma possível negociação, o Vasco sabe que teria de abrir os cofres para buscar convencer Gallardo a assumir seu primeiro clube brasileiro na carreira.

Isto porque o argentino já recebeu sondagens de outros clubes do país no passado e as negociações não avançaram por conta do valor exigido, considerado “fora da realidade do futebol brasileiro”. Entre 2023 e 2024, Gallardo teve o maior salário do mundo entre treinadores, ganhando incríveis R$ 9,6 mensais no Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Alvo do Vasco anunciou saída do River

O técnico Marcelo Gallardo anunciou nesta segunda-feira, em vídeo divulgado pelo River Plate, que deixará o comando da equipe após o confronto de quinta-feira contra o Banfield, no Monumental de Núñez, válido pela sétima rodada do Campeonato Argentino.

A segunda passagem do treinador pelo clube, iniciada em agosto de 2024, chega ao fim após um ano e meio marcado por frustrações e sem a conquista de títulos. Um cenário bem diferente da primeira trajetória, quando acumulou 14 troféus em oito temporadas, entre 2014 e 2022, tornando-se o técnico mais vitorioso da história do River Plate.