O Remo anunciou, na última terça-feira (3), a contratação mais cara de sua história. O clube oficializou a chegada do meia argentino Leonel Picco, de 27 anos, reforço que passa a integrar o elenco azulino até 2028.

Segundo informações do ge, o investimento foi de aproximadamente 1,8 milhão de dólares, o equivalente a cerca de R$ 9 milhões, que serão pagos de forma parcelada.

Natural de Buenos Aires, Picco chega ao futebol brasileiro após defender o Platense, da Argentina, clube pelo qual se destacou nas últimas temporadas.

Trajetória e títulos na Argentina

No Platense, Leonel Picco foi campeão do Torneio Apertura da Argentina em junho de 2025, um dos principais títulos nacionais do país. Ao todo, disputou 84 partidas pela equipe e marcou um gol.

Antes disso, o jogador também vestiu as camisas do Colón e do Arsenal de Sarandí. Esta será a primeira experiência profissional de Picco fora de seu país de origem.

Expectativa para a nova fase

Em declaração ao site oficial do Remo, o meia demonstrou entusiasmo com o novo desafio. “Estou muito feliz em jogar pelo Remo. Estou ansioso para vestir a camisa e estar perto do torcedor. Quando chegou o convite do presidente, não pensei duas vezes”, afirmou o atleta.

A contratação reforça a ambição do clube na temporada e marca um movimento financeiro inédito na história do Remo. A expectativa é que Picco ajude a elevar o patamar competitivo da equipe nas competições.