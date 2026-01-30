Depois da dura derrota por 4 a 0 para o Botafogo, na rodada de abertura do Brasileirão, o técnico Tite iniciou mudanças no elenco do Cruzeiro e encaminha a saída de dois jogadores: os volantes Jhosefer e Walace. Segundo a ESPN Brasil, ambos deixaram de fazer parte dos planos do treinador para a sequência da temporada.
O Cruzeiro já sinalizou ao mercado que está aberto a negociações e procura clubes interessados, aceitando propostas de empréstimo com opção de compra. No caso de Walace, que acumula passagens por Hannover, da Alemanha, e Udinese, da Itália, a tendência é uma nova saída do futebol brasileiro.
Com vínculo válido até 2028, Walace teve participação limitada desde que chegou ao Cruzeiro, em julho de 2024. O volante soma 45 partidas pela Raposa, foi prejudicado por problemas físicos e, na última temporada, atuou em apenas 28 jogos, sem contribuir com gols ou assistências.
Cruzeiro em fase conturbada
Repensando o planejamento celeste para o ano, Tite já convive com críticas por parte da torcida. Além da derrota para o Botafogo, o técnico já havia sido superado no clássico contra o Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro. Até aqui, são seis jogos pelo Cruzeiro com apenas duas vitórias e quatro derrotas, um aproveitamento de 33,3%.
Os jogos da 1ª rodada do Brasileirão 2026
- 28/01, 19h00 – Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras
- 28/01, 19h00 – Internacional 0 x 1 Athletico-PR
- 28/01, 19h00 – Coritiba 0 x 1 RB Bragantino
- 28/01, 19h00 – Vitória 2 x 0 Remo
- 28/01, 19h30 – Fluminense 2 x 1 Grêmio
- 28/01, 20h00 – Corinthians 1 x 2 Bahia
- 28/01, 20h00 – Chapecoense 4 x 2 Santos
- 28/01, 21h30 – São Paulo 2 x 1 Flamengo
- 29/01, 20h00 – Mirassol 2 x 1 Vasco da Gama
- 29/01, 21h30 – Botafogo 4 x 0 Cruzeiro
Deixe um comentário