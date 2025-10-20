Atual campeã da Copa do Mundo, a Argentina vivia a expectativa de repetir o feito na categoria Sub-20, onde é a maior campeã do torneio. Chegando na grande decisão para enfrentar o surpreendente Marrocos, os ‘hermanos’ acabaram derrotados e voltaram para casa com o vice-campeonato, encerrando o sonho do hepta.
No estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, a seleção africana venceu por 2 a 0, com dois gols do atacante Zabiri, grande artilheiro do mundial. O Marrocos passa a integrar o seleto grupo de países que conquistaram o Mundial Sub-20 uma única vez, ao lado de Uruguai, Gana, Espanha, Rússia, Alemanha, Inglaterra, França e Ucrânia.
Portugal e Sérvia, ainda como Iuguslávia, tem dois títulos cada. O Brasil é pentacampeão: 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011. Já a Argentina, agora vice-campeã, tem seis conquistas: 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 e 2007.
A campanha vitoriosa de Marrocos na Copa do Mundo Sub-20
28/09, 17h00 – Marrocos 2 x 0 Espanha – Fase de Grupos
01/10, 20h00 – Brasil 1 x 2 Marrocos – Fase de Grupos
04/10, 17h00 – México 1 x 0 Marrosos – Fase de Grupos
09/10, 20h00 – Marrocos 2 x 1 Coreia do Sul – Oitavas de Final
12/10, 17h00 – EUA 1 x 3 Marrocos – Quartas de Final
15/10, 17h00 – Marrocos 2 x 1 França – Semifinais
19/10, 20h00 – Argentina 0 x 2 Marrocos – Final
