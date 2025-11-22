Pacientes em tratamento com Mounjaro — nome comercial da tirzepatida, medicamento indicado para diabetes tipo 2 e amplamente utilizado para perda de peso — precisam ficar atentos ao estado nutricional ao longo do processo de emagrecimento. A redução acelerada de peso, comum com o uso do medicamento, pode trazer efeitos indesejados, como perda de massa magra, aparência mais envelhecida e queda nos níveis de nutrientes essenciais.
Segundo nutrólogos, a suplementação adequada e o acompanhamento especializado são fundamentais para evitar complicações estéticas e funcionais. Os remédios que reduzem o apetite diminuem também o consumo de nutrientes importantes para a manutenção da saúde.
Quando o corpo perde mais do que gordura
Com menos ingestão calórica e proteica, o organismo tende a usar massa magra como fonte de energia, o que reduz força, desempenho e qualidade de vida.
Por isso, é recomendável ter uma rotina estruturada de cuidados, incluindo suplementação estratégica para garantir energia, preservar os músculos e auxiliar o metabolismo enquanto o emagrecimento acontece.
Nutrientes apontados como essenciais durante o tratamento
- Creatina — melhora força e atenção, reduzindo o impacto da baixa ingestão calórica.
- Whey protein — ajuda a atingir a meta de proteína diária e prevenir perda muscular e alterações estéticas.
- HMB ou PeptiStrong — favorecem síntese proteica e reduzem degradação muscular.
- Coenzima Q10 — combate inflamação, eleva disposição e auxilia desempenho físico.
- Ômega 3 — tem ação anti-inflamatória e protege a saúde cardiovascular.
- Multivitamínico — repõe vitaminas e minerais reduzidos pela alimentação menor, prevenindo queda de cabelo, fraqueza e baixa imunidade.
