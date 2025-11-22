Pacientes em tratamento com Mounjaro — nome comercial da tirzepatida, medicamento indicado para diabetes tipo 2 e amplamente utilizado para perda de peso — precisam ficar atentos ao estado nutricional ao longo do processo de emagrecimento. A redução acelerada de peso, comum com o uso do medicamento, pode trazer efeitos indesejados, como perda de massa magra, aparência mais envelhecida e queda nos níveis de nutrientes essenciais.

Segundo nutrólogos, a suplementação adequada e o acompanhamento especializado são fundamentais para evitar complicações estéticas e funcionais. Os remédios que reduzem o apetite diminuem também o consumo de nutrientes importantes para a manutenção da saúde.

Quando o corpo perde mais do que gordura

Com menos ingestão calórica e proteica, o organismo tende a usar massa magra como fonte de energia, o que reduz força, desempenho e qualidade de vida.

Por isso, é recomendável ter uma rotina estruturada de cuidados, incluindo suplementação estratégica para garantir energia, preservar os músculos e auxiliar o metabolismo enquanto o emagrecimento acontece.

Nutrientes apontados como essenciais durante o tratamento