Autoridades brasileiras estão investigando se a contaminação de bebidas alcoólicas com metanol estaria relacionada a seis mortes e 22 casos de intoxicação no Estado de São Paulo. O governo de Pernambuco também informou que apura três possíveis ocorrências semelhantes. Casos parecidos já foram registrados em outros países.

O metanol é um tipo de álcool altamente tóxico, diferente do etanol encontrado nas bebidas alcoólicas comuns. A ingestão, mesmo em pequenas quantidades, pode causar intoxicação grave, afetando o fígado, os rins e o sistema nervoso central, e em casos extremos levar à cegueira ou à morte.

Especialistas alertam para sinais de alerta, como náusea, dor abdominal, tontura, dificuldade para respirar e visão turva, que podem surgir horas após o consumo. Por isso, é fundamental evitar bebidas de procedência duvidosa e sempre optar por produtos certificados e adquiridos em estabelecimentos confiáveis.

Além disso, em caso de suspeita de intoxicação por metanol, é essencial procurar atendimento médico imediatamente, pois o tratamento rápido pode ser determinante para evitar consequências graves. As autoridades de saúde reforçam a importância de denunciar produtos suspeitos, ajudando na identificação de lotes contaminados e na prevenção de novos casos.

As características do metanol

Tipo de álcool: Diferente do etanol, encontrado em bebidas alcoólicas comuns.

Alta toxicidade: Pode causar intoxicação grave mesmo em pequenas quantidades.

Efeitos no organismo: Afeta fígado, rins e sistema nervoso central; em casos graves, pode causar cegueira ou morte.

Sintomas de intoxicação: Náusea, dor abdominal, tontura, dificuldade para respirar e visão turva, que podem surgir horas após a ingestão.

Presença em produtos perigosos: Pode contaminar bebidas alcoólicas adulteradas ou de procedência duvidosa.

Tratamento urgente: A ingestão exige atendimento médico imediato para minimizar riscos graves à saúde.