Classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Equador chega em boa fase depois de uma campanha segura nas fases eliminatórias. Sob o comando do técnico Sebastián Beccacece e com jogadores mais jovens em campo, o time ganhou organização e maior ataque.

Mesmo com esse cenário positivo, o treinador prefere manter os pés no chão. Para ele, o Equador não entra na Copa com a obrigação de ser campeão, diferentemente de outras seleções. Na visão de Beccacece, seleções como Brasil, Argentina, Espanha e Alemanha carregam um peso maior dentro da competição.

“Acreditamos que podemos competir. É com essa mentalidade que vamos. Ganhar ou perder, mas competir. A diferença é que não temos essa obrigação. Essa obrigação pertence a seleções como Argentina, Brasil, Espanha ou Alemanha”, disse o treinador, de acordo com informações da CNN Brasil.

Campanha que anima o torcedor

A trajetória do Equador nas eliminatórias foi bem consistente e mostrou equilíbrio do time ao longo da competição, se classificando entre os primeiros colocados. Outro ponto importante foi a mudança no elenco. Muitos jogadores novos ganharam espaço, o que deixou o grupo mais dinâmico e com mais opções disponíveis.

Expectativa para o Mundial

A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A abertura está marcada para o dia 11 de junho, no Estádio Azteca, com partida entre México e África do Sul.

O Brasil estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos, em Nova Jersey. Depois enfrenta o Haiti, no dia 19, na Filadélfia, e fecha a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24, em Miami.

Enquanto o Brasil entra como um dos favoritos e com grande cobrança, o Equador segue um caminho sem o peso do título, mas com a ideia de competir de igual para igual em cada jogo.