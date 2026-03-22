No dia 8 de março, os Estados Unidos deram início ao horário de verão, adiantando os relógios em uma hora em várias regiões do país. A mudança, realizada geralmente durante a madrugada, visa fazer com que a população aproveite mais a luz do dia, tornando as tardes mais longas e alterando a rotina diária dos americanos.

Nos primeiros dias, muitas pessoas ainda sentem o impacto do novo horário, principalmente no sono e na rotina. Mas ajustes simples, como dormir mais cedo e planejar atividades de acordo com a luz do dia, ajudam a tornar essa adaptação mais tranquila.

Ajustes para quem se conecta com o Brasil

O horário de verão nos Estados Unidos também muda a diferença de fuso horário em relação ao Brasil. Em metrópoles como Nova York e Miami, a diferença cai para apenas uma hora a menos em relação a Brasília. Já cidades localizadas no centro e oeste do país, como Chicago e Los Angeles, registram diferenças de duas a quatro horas.

Horário de verão no Brasil

Enquanto isso, aqui no Brasil, o horário de verão segue suspenso desde 2019. Estudos do Ministério de Minas e Energia indicam que o pico de consumo de energia ocorre atualmente à tarde, devido ao uso de ar-condicionado, e não à noite, quando a iluminação era o principal gasto.

Por isso, nenhum estado brasileiro adota mais o horário de verão, já que não demonstra ser uma medida vantajosa e que causa economia.