O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (18) uma ordem que orienta o afrouxamento das regras federais sobre a maconha. O texto recomenda que o procurador-geral acelere o processo de reclassificação da substância.

A medida pode levar a maconha a uma categoria considerada menos perigosa, semelhante à de analgésicos amplamente utilizados. Atualmente, a droga está enquadrada no mesmo nível federal que heroína e ecstasy, classificadas como substâncias de alto potencial de abuso e sem uso médico reconhecido — status que pode ser alterado com a reclassificação.

Segundo autoridades, a medida pretende ampliar as pesquisas médicas sobre a maconha e seus derivados, avaliando riscos e possíveis usos terapêuticos. Considerada uma das mudanças federais mais relevantes em décadas, a proposta pode impactar a indústria, reduzir punições criminais e facilitar o acesso a recursos e investimentos.

O uso recreativo da maconha continuará proibido em nível federal. As normas, porém, variam conforme a legislação estadual — atualmente, 24 dos 50 estados já legalizaram a substância. A maconha é a droga ilícita mais consumida tanto no mundo quanto nos Estados Unidos: segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), quase um em cada cinco americanos utiliza a droga ao menos uma vez por ano.

Mudança federal pode transformar pesquisas e o mercado da cannabis

A possível reclassificação da maconha representa um marco na política de drogas dos Estados Unidos, ao abrir espaço para avanços científicos e médicos sobre a substância. A iniciativa pode ampliar estudos clínicos, estimular novos tratamentos e redefinir a forma como o governo federal encara o uso terapêutico da cannabis.

Além do impacto na pesquisa, a medida também pode provocar efeitos econômicos e jurídicos relevantes, influenciando a indústria do setor e a aplicação de punições criminais. Ainda assim, o tema segue cercado de controvérsias, especialmente diante da manutenção da proibição federal do uso recreativo e das diferenças entre as legislações estaduais.