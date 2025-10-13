Conviver com baratas é um problema comum — e perigoso. Esses insetos podem transmitir doenças e contaminar alimentos, o que torna essencial controlar sua presença em casa. Para quem busca uma alternativa natural, biólogos têm uma receita simples e eficaz, que utiliza apenas ingredientes que costumam estar na despensa. O método promete atrair e eliminar as baratas sem recorrer a produtos químicos.
Como preparar a mistura
O procedimento é rápido e fácil. Basta misturar partes iguais de bicarbonato de sódio e açúcar. O açúcar funciona como atrativo, enquanto o bicarbonato é o responsável por eliminar o inseto. Depois de preparar a mistura, o ideal é colocá-la em tampinhas de garrafa PET e distribuir nos locais onde as baratas costumam aparecer, como atrás da geladeira, sob o fogão e próximo aos ralos.
O biólogo recomenda trocar a mistura a cada sete ou dez dias para garantir a eficácia. Ele alerta ainda para que as tampinhas sejam posicionadas fora do alcance de animais de estimação, já que o bicarbonato pode causar desconforto se ingerido.
Reforço natural com folhas de louro
Para complementar a estratégia, Soares indica o uso de folhas de louro frescas, conhecidas por seu odor que afasta baratas. As folhas podem ser espalhadas nos mesmos pontos onde a mistura foi colocada. Quando secam, perdem o efeito repelente, por isso é importante trocá-las semanalmente.
Prevenção é fundamental
Além das receitas naturais, o especialista reforça que manter a casa limpa é essencial para evitar infestações. Lavar a louça logo após as refeições, guardar alimentos em recipientes fechados e tampar os ralos durante a noite são medidas simples que fazem diferença.
Com poucos ingredientes e cuidados básicos, é possível manter a casa livre das baratas sem prejudicar a saúde ou o meio ambiente.
