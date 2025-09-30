Um alpinista de 31 anos perdeu a vida em um acidente no Monte Nama Feng, montanha de 5.588 metros de altitude famosa pelas exigências técnicas que impõe aos escaladores. O caso aconteceu na região de Kangding, na província de Sichuan (China), e ganhou repercussão pela causa incomum da tragédia: o montanhista retirou o cinto de segurança para registrar uma selfie no cume.
De acordo com o jornal Shanghai Daily, o alpinista estava em companhia de outros escaladores quando resolveu tirar uma foto para marcar o momento. Para isso, retirou o cinto de segurança e, ao tentar posar para a selfie, acabou perdendo o equilíbrio e caindo em um desfiladeiro íngreme, o que resultou em sua morte.
Pessoas que estavam no local registraram o acidente em vídeo, e as imagens logo se espalharam pelas redes sociais, causando grande comoção e servindo de alerta sobre os riscos de comportamentos imprudentes em esportes de aventura.
Nas reações online, muitos usuários reforçaram a necessidade de utilizar os equipamentos de segurança de forma contínua e de adotar uma postura cautelosa, sobretudo em ambientes de alto risco. O Monte Nama Feng é reconhecido por suas trilhas técnicas e condições extremas, que demandam preparo físico, experiência e o uso de equipamentos adequados de segurança.
Características do Monte Nama Feng
🏔️ Dados Gerais
- Altitude de 5.588 metros acima do nível do mar.
- Localizado na província de Sichuan, China, dentro da cordilheira conhecida como Minya Konka ou Gongga Range.
- Também chamado de Nama Peak ou Nama Feng.
📍 Geografia & Acesso
- Montanha considerada uma das mais acessíveis acima dos 5.500m na região de Gongga.
- Aproximação típica partindo de Chengdu e passando por vilarejos como Tsemed, chegando ao campo base situado em torno de 4.050 m de altitude.
- O percurso de subida inclui diferentes tipos de terreno: vales, forestas, prados alpinos, rochas, trechos de neve e, próximo ao topo, inclinações mais acentuadas com possibilidade de neve ou gelo.
🧗 Técnica & Clima
- Embora seja alta, a escalada é considerada moderadamente técnica: há exigência de aclimatação, bom condicionamento físico e equipamentos para gelo e neve. Não é dos picos mais extremos da China, mas é exigente pela altitude e por partes do trajeto.
- Melhor época para tentar o cume vai de maio a novembro, sendo maio (primavera) e o outono (setembro a novembro) estações com condições climáticas mais estáveis. O verão (julho/agosto) traz calor, mas também chuvas e possíveis instabilidades.
