Um alpinista de 31 anos perdeu a vida em um acidente no Monte Nama Feng, montanha de 5.588 metros de altitude famosa pelas exigências técnicas que impõe aos escaladores. O caso aconteceu na região de Kangding, na província de Sichuan (China), e ganhou repercussão pela causa incomum da tragédia: o montanhista retirou o cinto de segurança para registrar uma selfie no cume.

De acordo com o jornal Shanghai Daily, o alpinista estava em companhia de outros escaladores quando resolveu tirar uma foto para marcar o momento. Para isso, retirou o cinto de segurança e, ao tentar posar para a selfie, acabou perdendo o equilíbrio e caindo em um desfiladeiro íngreme, o que resultou em sua morte.

Pessoas que estavam no local registraram o acidente em vídeo, e as imagens logo se espalharam pelas redes sociais, causando grande comoção e servindo de alerta sobre os riscos de comportamentos imprudentes em esportes de aventura.

Nas reações online, muitos usuários reforçaram a necessidade de utilizar os equipamentos de segurança de forma contínua e de adotar uma postura cautelosa, sobretudo em ambientes de alto risco. O Monte Nama Feng é reconhecido por suas trilhas técnicas e condições extremas, que demandam preparo físico, experiência e o uso de equipamentos adequados de segurança.

Características do Monte Nama Feng

🏔️ Dados Gerais

Altitude de 5.588 metros acima do nível do mar.

Localizado na província de Sichuan, China, dentro da cordilheira conhecida como Minya Konka ou Gongga Range.

Também chamado de Nama Peak ou Nama Feng.

📍 Geografia & Acesso

Montanha considerada uma das mais acessíveis acima dos 5.500m na região de Gongga.

Aproximação típica partindo de Chengdu e passando por vilarejos como Tsemed, chegando ao campo base situado em torno de 4.050 m de altitude.

O percurso de subida inclui diferentes tipos de terreno: vales, forestas, prados alpinos, rochas, trechos de neve e, próximo ao topo, inclinações mais acentuadas com possibilidade de neve ou gelo.

🧗 Técnica & Clima