A partir de dezembro de 2025, o turismo em Guarapari, no litoral do Espírito Santo, passará por mudanças importantes. Uma nova regulamentação estabelecerá a cobrança de uma taxa municipal para ônibus de turismo na rodoviária da cidade, com o objetivo de aprimorar a infraestrutura de transporte e organizar melhor a circulação durante os meses de maior movimento.

O valor da taxa será de R$ 17, referente ao uso das áreas de transporte, sem impactar o acesso às praias. Além disso, a partir do fim de 2025, entram em vigor novas regras para vans e micro-ônibus, que não poderão circular livremente pelo município. Esses veículos deverão permanecer estacionados no Rodoshopping, localizado na BR-101.

Os visitantes terão que completar o deslocamento até o centro e as praias utilizando o transporte coletivo local ou aplicativos autorizados. A taxa será de R$ 8,50 por embarque e R$ 8,50 por desembarque — totalizando R$ 17 por passageiro — e faz parte do projeto municipal “Ruas Livres”, que tem como objetivo aprimorar o fluxo urbano e organizar a mobilidade na cidade.

Guarapari lida anualmente com um grande volume de visitantes durante a alta temporada, o que pressiona sua infraestrutura. A nova taxa de turismo tem como principal finalidade gerar recursos para manter e ampliar os serviços locais, além de auxiliar na organização do fluxo de turistas. Para assegurar um funcionamento adequado, a prefeitura publicará um decreto com todas as regras detalhadas.

Curiosidades sobre a cidade de Guarapari

É conhecida como “Cidade Saúde”

Guarapari ganhou esse apelido por causa das areias monazíticas encontradas em algumas praias, como a Praia da Areia Preta. Elas possuem minerais radioativos naturais e, por décadas, foram associadas a propriedades terapêuticas — atraindo turistas que acreditavam em benefícios para dores musculares e articulares.

Possui mais de 30 praias

A cidade é um dos destinos com maior diversidade de praias no Espírito Santo, desde faixas urbanas movimentadas até áreas mais preservadas, como Três Praias e Meaípe.

É um dos maiores destinos turísticos do Sudeste

Durante o verão, Guarapari chega a receber mais de 1 milhão de visitantes, número que supera em muito sua população fixa.

Capital capixaba dos frutos do mar

O prato mais famoso é a moqueca capixaba, preparada sem dendê, com peixe fresco e urucum. A cidade é referência gastronômica do estado.

Abriga formações rochosas únicas

As falésias, restingas e costões rochosos da região são considerados patrimônios naturais, muito procurados para trilhas e observação da fauna marinha.

Destino queridinho de mergulhadores

A Reserva de Setiba e o arquipélago dos Escalvados são pontos clássicos de mergulho, com águas transparentes e rica vida marinha.

Um dos pores do sol mais bonitos do ES

A região do canal de Guarapari e o Morro da Pescaria são considerados locais privilegiados para apreciar o pôr do sol na cidade.

Crescimento impulsionado pelo turismo

Apesar de ser uma cidade litorânea tradicional, Guarapari experimentou forte expansão urbana nas últimas décadas, especialmente devido ao turismo de veraneio.