A nova parceria entre a Uber e o cartão Elo Grafite chega para revolucionar a forma de viajar pelo Brasil. Com o benefício, os clientes podem aproveitar corridas gratuitas para aeroportos e rodoviárias em todo o país. Cada portador do cartão tem direito a até duas viagens por deslocamento (ida e volta), com limite de R$ 80 por corrida.

A oferta é válida até março de 2026 e se aplica a passagens compradas com o Elo Grafite na função crédito. Além de proporcionar economia, a iniciativa garante mais conforto e praticidade para quem viaja, seja a trabalho ou a lazer.

Além do benefício aos passageiros, a Uber anunciou mudanças para motoristas em 2026, com ajustes nas tarifas, novos incentivos e mais transparência nos ganhos. Agora, será possível ver o valor da corrida em tempo real antes de aceitá-la, ampliando a previsibilidade dos rendimentos.

Outro ponto importante é a expansão dos programas de vantagens, que passam a incluir descontos em combustível, manutenção veicular e até planos de saúde. A empresa afirma que as atualizações têm como objetivo tornar a experiência mais equilibrada e sustentável para todos os envolvidos no ecossistema da Uber — motoristas, passageiros e parceiros comerciais.

Novas vantagens e mais transparência para motoristas

As atualizações anunciadas pela Uber fazem parte de um conjunto de melhorias voltadas ao bem-estar e à valorização dos motoristas parceiros. A empresa busca criar um ambiente de trabalho mais previsível e justo, oferecendo ferramentas que aumentam o controle sobre os ganhos e reduzem custos operacionais.

Com o novo sistema, os condutores poderão planejar melhor suas jornadas e escolher as corridas com base no valor real da viagem antes de aceitá-las. Além disso, a ampliação dos benefícios reforça o compromisso da Uber com a sustentabilidade financeira dos parceiros.