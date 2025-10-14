A Uber anunciou novas regras para motoristas que desejam atuar nas categorias Black e Comfort, as modalidades premium do aplicativo. As mudanças visam aprimorar a experiência dos usuários e manter um padrão mais elevado de qualidade e conforto nas viagens. A partir de 2026, motoristas de diversas cidades brasileiras terão que se adaptar a novas regras.

As alterações abrangem tanto a idade mínima dos veículos quanto os modelos permitidos, afetando motoristas que dependem desses carros para complementar a renda. De acordo com a Uber, a atualização das categorias premium foi definida com base em pesquisas com usuários e análises do mercado automotivo.

“Os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black”, disse a empresa em comunicado oficial.

Para a categoria Uber Black, os requisitos variam de acordo com a cidade, incluindo o ano mínimo de fabricação e características específicas dos veículos. Em Salvador, por exemplo, são aceitos carros fabricados a partir de 2026 (Virtus), 2023 (Duster, Nivus e City) e 2018 (demais modelos).

Os veículos também devem ter quatro portas, ar-condicionado e cores como preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco. Já os motoristas precisam ter mais de 100 corridas na plataforma (exceto Moto, Envios e Táxi) e manter uma média mínima de avaliação de 4,85.

Veículos que deixarão de ser aceitos

Renault Kardian

Citroën Basalt

Chery Tiggo 3X

Chery Tiggo 3

Peugeot e-2008

Hyundai Kona Hybrid

JAC J3 Turin / J3 iEV 40

Essas mudanças refletem a busca da Uber por oferecer um serviço mais alinhado às expectativas dos usuários, priorizando veículos com características específicas que atendem melhor às demandas das categorias premium. Para verificar se o seu veículo está dentro dos critérios atualizados ou para obter mais informações, acesse a página oficial da Uber: Requisitos de veículos.