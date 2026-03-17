Motoristas que trabalham na Uber precisam ficar atentos às mudanças feitas pela empresa para as categorias Black e Comfort. A plataforma atualizou os critérios de veículos aceitos e as regras começaram a valer no início deste ano.

As alterações fazem parte de uma revisão feita pela empresa para manter o padrão de qualidade dessas categorias, que oferecem viagens com mais conforto e veículos mais modernos.

Segundo a empresa, a atualização busca alinhar a frota com a expectativa dos passageiros que escolhem categorias mais premium. Por isso, além do modelo do carro, também passou a ser considerado o ano de fabricação. Veículos que continuam na lista agora precisam ser mais novos para permanecer nas categorias.

Mudanças na categoria Black

De acordo com informações do Canaltech, na categoria Black, considerada a mais sofisticada, alguns modelos continuam permitidos, mas apenas se forem versões mais recentes.

Carros como Volkswagen Virtus, por exemplo, passaram a ser aceitos somente em unidades mais novas. Outros veículos, como Honda City, Volkswagen Nivus e Renault Duster, também permanecem na categoria, desde que atendam aos requisitos de ano do automóvel.

Atualizações na Uber Comfort

Ainda segundo o Canaltech, a categoria Comfort, que prioriza espaço interno e uma experiência de viagem mais confortável, também recebeu ajustes.

Entre os modelos que seguem aceitos estão o Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta, desde que atendam ao limite de ano estabelecido pela empresa.

Motoristas precisam acompanhar as atualizações

Como a lista pode sofrer revisões periódicas, a recomendação é que motoristas acompanhem as regras dentro do próprio aplicativo. Isso ajuda a evitar surpresas e garante que o veículo continue apto a operar nas categorias escolhidas dentro da plataforma.