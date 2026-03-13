Para garantir uma experiência premium em suas viagens, com mais conforto e conveniência, muitos clientes da Uber optam por veículos que se enquadram na categoria Black, que possui tarifas mais elevadas.

Todavia, por conta de uma novidade anunciada pela empresa nesta quinta-feira (12), voltada exclusivamente para viajantes corporativos e executivos, a categoria pode acabar perdendo seu posto como o ápice do luxo da Uber.

Isso porque o novo serviço Uber Elite deve apresentar valores ainda mais altos, que por sua vez, garantirão acesso a um número ainda maior de regalias, incluindo até mesmo a possibilidade de a viagem ser efetuada em veículos realmente luxuosos.

Para isso, a Uber vem fechado diversas parcerias com empresas de frotas que empregam motoristas profissionais e disponibilizam verdadeiras joias sobre rodas, como Cadillac Escalade, Lucid Air e Lincoln Navigator para circulação.

Vale destacar que, no momento, o serviço está disponível apenas para usuários frequentes do Uber Black e clientes corporativos em Los Angeles e San Francisco, nos Estados Unidos. Contudo, expansões já estão programadas para ocorrer em breve.

Detalhes sobre o Uber Elite: tudo sobre o novo serviço de luxo da empresa

Diferentemente de outras categorias, nas quais as corridas podem ser solicitadas em tempo real, o Uber Elite exige que as reservas sejam feitas com, no mínimo, uma hora de antecedência ou até 90 dias.

Além disso, os passageiros poderão entrar em contato diretamente com o motorista antes da corrida para combinar detalhes sobre a viagem. E em caso de chegadas em aeroportos, será possível encontrar o motorista na área de retirada de bagagens.

A Uber também confirmou que a categoria Elite disponibilizará itens de consumo, como água engarrafada, balas e lenços para higienização das mãos. Entretanto, a empresa contará com o apoio de parceiros de frota para atender pedidos especiais feitos dentro do aplicativo pelos clientes.