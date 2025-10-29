A Uber voltou atrás na decisão tomada há cerca de duas semanas que restringia o uso do modelo Citroën Basalt na categoria Black. O anúncio do recuo foi feito na segunda-feira (27), após uma série de reclamações de motoristas e usuários. No entanto, a medida é temporária: a empresa apenas adiou a proibição, que agora passa a valer a partir de 31 de dezembro do próximo ano.
Já o outro modelo afetado, o Renault Kardian, permanece fora da lista de veículos permitidos para o Uber Black e será definitivamente excluído da categoria em 5 de janeiro de 2026. O SUV da Citroën, por sua vez, poderá ser cadastrado até o fim de 2025 e continuará autorizado a operar em todas as categorias do aplicativo até o último dia de 2026.
A Uber realiza anualmente a atualização da lista de modelos aceitos em cada categoria. Durante a revisão, são avaliados critérios como o ano mínimo de fabricação e os veículos que deixarão de ser aceitos. Além do Renault Kardian, os modelos que serão removidos da categoria Black incluem o Chery Tiggo 3X e Tiggo 3, o Peugeot E-2008, o Hyundai Kona Hybrid, e os J3 Turin e iEV 40 da JAC Motors.
No comunicado, a Uber ressaltou que os veículos da categoria Black devem possuir ar-condicionado, quatro portas e estar nas cores preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco. Já na categoria Comfort, o Renault Logan deixará de ser aceito, independentemente do ano de fabricação.
Regras de cores, portas e conforto: o que muda para motoristas
Além de definir quais modelos são aceitos, a Uber reforçou os requisitos específicos para cada categoria.
Na categoria Comfort, mudanças também foram anunciadas: o Renault Logan deixará de ser aceito, independentemente do ano de fabricação. A atualização anual das regras mostra o esforço da empresa em padronizar a experiência do usuário, ao mesmo tempo em que gera ajustes importantes para os motoristas parceiros.
